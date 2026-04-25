يعتمد كثيرون على حفظ الطعام وإعادة تسخينه أكثر من مرة، كحل عملي لتوفير الوقت وتقليل الهدر، لكن هذه العادة اليومية قد تحمل مخاطر صحية غير متوقعة.

ما المشكلة في إعادة تسخين الطعام؟

وأوضح الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، أن المشكلة لا تكمن في التسخين نفسه، بل في تكرار العملية أكثر من مرة، حيث يؤدي ذلك إلى تغير في تركيب الطعام وفقدان جزء كبير من قيمته الغذائية، إلى جانب زيادة احتمالية التلوث البكتيري.

كيف يؤثر ذلك على صحة الجسم؟

وأشار "القيعي" في تصريحات لـ"مصراوي" إلى أن إعادة التسخين المتكرر قد يسبب عدة تأثيرات سلبية، من أبرزها، فقدان الفيتامينات والمعادن الحساسة للحرارة

وأكد أن بعض الأطعمة عند إعادة تسخينها أكثر من مرة تفقد فائدتها، بل قد تتحول إلى عبء على الجهاز الهضمي.

متى يصبح الأمر خطيرا؟

وأضاف أن الأمر يتحول إلى خطر حقيقي في الحالات التالية:

ترك الطعام خارج الثلاجة لفترة طويلة

عدم تبريده بشكل سريع بعد الطهي

إعادة تسخينه أكثر من مرة دون استهلاكه بالكامل.

وحذر "القيعي" من أن هذه الممارسات ترفع احتمالية التسمم الغذائي بشكل ملحوظ.

ما هي الأطعمة الأكثر تأثرا بالتسخين؟

- الأرز

- الدجاج

- البطاطس

- السبانخ

كيف يمكن تجنب هذه المخاطر؟

ونصح بعدد من الخطوات البسيطة للحفاظ على سلامة الطعام، منها، عدم تسخين الطعام أكثر من مرة، وحفظه في الثلاجة خلال ساعتين من الطهي، وتقسيمه إلى حصص صغيرة، والتأكد من تسخينه جيدا قبل تناوله.

