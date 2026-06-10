حرارة قياسية تهدد مونديال 2026.. ماذا كشفت توقعات الطقس؟

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في مران منتخب النرويج بولاية كارولينا الشمالية، ظهر مستلقون تحت أشعة الشمس، في ظل ارتفاع في درجات الحرارة فوصلت إلى 90 درجة فهرنهايت، فمن المتوقع أن تكون بطولة كأس العالم 2026 حارة، إذ تلعب نسبة كبيرة من المباريات فوق 90 ​​درجة فهرنهايت (32 درجة مئوية).

ومن المرجح أن تكون هذه النسخة هي الأكثر حرارة منذ آخر مرة أقيمت فيها البطولة في أمريكا الشمالية، عندما استضافتها الولايات المتحدة عام 1994، فاشتهرت تلك النسخة، التي أُقيمت فيها أكثر من 80% من المباريات قبل الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي - عادةً تحت شمس الظهيرة الحارقة - بظروفها المناخية القاسية.

ففاز منتخب المكسيك على جمهورية أيرلندا بنتيجة 2-1 في أورلاندو، عندما وصلت درجات الحرارة إلى 47 درجة مئوية على أرض الملعب.

الطقس يهدد كأس العالم 2026

في الصيف الماضي، استضافت الولايات المتحدة الأمريكية، كأس العالم للأندية، ومثلت البطولة بروفة للمونديال.

وأظهر موقع Visual Crossing، أن الطقس في مونديال الأندية كان أكثر دفئًا من كلٍّ من بطولات كأس العالم الأربع السابقة، لكن خمسة ملاعب فقط من تلك البطولة تستضيف مباريات في كأس العالم الحالية، التي تُقام أيضًا في المكسيك وكندا.

وحللت صحيفة "ذا أثليتيك" بيانات الطقس على مدار عشر سنوات، مسجلة كل ساعة، لكل مباراة، باستخدام وقت انطلاق المباراة المحدد، بالإضافة إلى ساعة قبلها وساعة بعدها، وذلك خلال فترة سبعة أيام حول تاريخ المباراة.

على سبيل المثال، بالنسبة لمباراة ربع النهائي في مدينة كانساس سيتي في 11 يوليو الساعة 8 مساءً بالتوقيت المحلي، كان ذلك يعني النظر في حالة الطقس بين الساعة 7 مساءً و9 مساءً من 8 يوليو إلى 14 يوليو في كل من السنوات العشر الماضية.

تظهر النتائج أن ملعب AT&T في دالاس يتصدر قائمة درجات الحرارة بمتوسط ​​يقدر بـ 32 درجة مئوية (90 فهرنهايت)، يليه مباشرة ملعب BBVA في مونتيري جنوب الحدود، فمن المتوقع أن تبلغ الحرارة ذروتها في 14 يوليو، عندما يستضيف ملعب AT&T مباراة نصف النهائي في تمام الساعة الثانية ظهرًا، حيث يقدر متوسط ​​درجة الحرارة بـ 34 درجة مئوية (93 فهرنهايت).

لكن دالاس هي واحدة من ثلاثة ملاعب، إلى جانب أتلانتا وهيوستن، ستعمل بأسقف مغلقة ومكيفات هواء، مما يجعل الظروف قابلة للتحكم.