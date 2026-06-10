تلعب بعض الأعشاب والتوابل دورًا محتملًا في دعم صحة القلب والمساعدة على تنظيم ضغط الدم، بفضل احتوائها على مضادات الأكسدة ومركبات نباتية نشطة، ورغم أنها لا تُعد بديلًا للعلاج الطبي، فإن إدراجها ضمن النظام الغذائي قد يساهم في تعزيز الصحة العامة عند استخدامها بشكل معتدل، بحسب ما ذكره موقع "healthline".



ما هي التوابل التي تعمل على دعم صحة الدماغ ؟



القرفة



تُعد القرفة من التوابل الشائعة التي ترتبط غالبًا بالنكهات الحلوة، كما قد تساعد على تهدئة الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، ما ينعكس إيجابًا على ضغط الدم وصحة القلب بشكل عام.



الزنجبيل



يُستخدم الزنجبيل منذ وقت طويل في الطب التقليدي، ويُعرف بخصائصه العلاجية المتعددة، وتشير بعض الدراسات إلى أنه قد يساهم في خفض ضغط الدم بشكل طبيعي، بفضل تأثيره المشابه مثبطات قنوات الكالسيوم، مما يساعد على تحسين وظائف الدورة الدموية.



جوزة الطيب

تتميز جوزة الطيب بكونها من التوابل متعددة الاستخدامات بين الأطباق الحلوة والمالحة، وتحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، إضافة إلى خصائص مضادة للالتهابات، والتي قد تلعب دورًا في دعم صحة القلب والمساعدة على خفض ضغط الدم.



الهيل



يُعد الهيل من التوابل التي بدأت تحظى باهتمام علمي متزايد في السنوات الأخيرة، وتشير نتائج أولية إلى أنه قد يساهم في خفض ضغط الدم بأمان، ويرجع ذلك جزئيًا إلى خصائصه المدرة للبول التي تساعد الجسم على التخلص من السوائل الزائدة.



الزعتر



لا يقتصر استخدام الزعتر على الطهي فقط، بل يمتد إلى فوائده الصحية، خاصة فيما يتعلق بالقلب، فقد أظهرت بعض الدراسات أنه قد يساعد في خفض مستويات السكر في الدم وتحسين تدفق الدم، وهو ما ينعكس إيجابًا على صحة القلب والأوعية الدموية.



الريحان



يُعد الريحان من الأعشاب الشائعة، إلا أنه يتمتع بخصائص صحية مهمة، حيث قد يساعد على استرخاء الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم، كما تشير بعض الأبحاث إلى احتمال امتلاكه تأثيرات مشابهة مثبطات قنوات الكالسيوم، بحسب ما ذكره موقع "A&Dmedical".

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