إعلان

أعشاب تعمل على دعم صحة الدماغ.. تعرف على أبرزها

كتب : آلاء نبيل أحمد

12:00 م 10/06/2026

التوابل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تلعب بعض الأعشاب والتوابل دورًا محتملًا في دعم صحة القلب والمساعدة على تنظيم ضغط الدم، بفضل احتوائها على مضادات الأكسدة ومركبات نباتية نشطة، ورغم أنها لا تُعد بديلًا للعلاج الطبي، فإن إدراجها ضمن النظام الغذائي قد يساهم في تعزيز الصحة العامة عند استخدامها بشكل معتدل، بحسب ما ذكره موقع "healthline".


ما هي التوابل التي تعمل على دعم صحة الدماغ ؟


القرفة


تُعد القرفة من التوابل الشائعة التي ترتبط غالبًا بالنكهات الحلوة، كما قد تساعد على تهدئة الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، ما ينعكس إيجابًا على ضغط الدم وصحة القلب بشكل عام.


الزنجبيل


يُستخدم الزنجبيل منذ وقت طويل في الطب التقليدي، ويُعرف بخصائصه العلاجية المتعددة، وتشير بعض الدراسات إلى أنه قد يساهم في خفض ضغط الدم بشكل طبيعي، بفضل تأثيره المشابه مثبطات قنوات الكالسيوم، مما يساعد على تحسين وظائف الدورة الدموية.


جوزة الطيب

تتميز جوزة الطيب بكونها من التوابل متعددة الاستخدامات بين الأطباق الحلوة والمالحة، وتحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، إضافة إلى خصائص مضادة للالتهابات، والتي قد تلعب دورًا في دعم صحة القلب والمساعدة على خفض ضغط الدم.


الهيل


يُعد الهيل من التوابل التي بدأت تحظى باهتمام علمي متزايد في السنوات الأخيرة، وتشير نتائج أولية إلى أنه قد يساهم في خفض ضغط الدم بأمان، ويرجع ذلك جزئيًا إلى خصائصه المدرة للبول التي تساعد الجسم على التخلص من السوائل الزائدة.


الزعتر


لا يقتصر استخدام الزعتر على الطهي فقط، بل يمتد إلى فوائده الصحية، خاصة فيما يتعلق بالقلب، فقد أظهرت بعض الدراسات أنه قد يساعد في خفض مستويات السكر في الدم وتحسين تدفق الدم، وهو ما ينعكس إيجابًا على صحة القلب والأوعية الدموية.


الريحان


يُعد الريحان من الأعشاب الشائعة، إلا أنه يتمتع بخصائص صحية مهمة، حيث قد يساعد على استرخاء الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم، كما تشير بعض الأبحاث إلى احتمال امتلاكه تأثيرات مشابهة مثبطات قنوات الكالسيوم، بحسب ما ذكره موقع "A&Dmedical".

اقرأ أيضًا:

أعشاب تحمي من الإصابة بالجلطات الدموية.. منها الزنجبيل
أعشاب للتنحيف تنهي زواج استمر سنوات.. ما القصة؟

اعرف برجك من تاريخ ميلادك

توابل أعشاب صحة الدماغ

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

حسن شحاتة يدافع عن اختيارات حسام حسن: الانتماء خطر على الكرة المصرية
كأس العالم 2026

حسن شحاتة يدافع عن اختيارات حسام حسن: الانتماء خطر على الكرة المصرية
شعبة الدواجن: كرتونة البيض تباع بخسائر تصل إلى 50 جنيها من تكلفة الإنتاج
اقتصاد

شعبة الدواجن: كرتونة البيض تباع بخسائر تصل إلى 50 جنيها من تكلفة الإنتاج
توقيف صانعة محتوى شهيرة في ليبيا بتهم خطف فتاة وتهديدها بالاغتصاب والتصوير
شئون عربية و دولية

توقيف صانعة محتوى شهيرة في ليبيا بتهم خطف فتاة وتهديدها بالاغتصاب والتصوير
"وداعا أيها الرجل العظيم".. أشرف زكي ينعى عبدالعزيز مخيون بهذه الكلمات
زووم

"وداعا أيها الرجل العظيم".. أشرف زكي ينعى عبدالعزيز مخيون بهذه الكلمات
أجرأ إطلالات النجمات على السجادة الحمراء في حفل جوائز توني 2026
الموضة

أجرأ إطلالات النجمات على السجادة الحمراء في حفل جوائز توني 2026

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

مصر تعلن تصفير مستحقات شركات البترول الأجنبية لأول مرة منذ سنوات
تحذير مهم من الكهرباء.. تجاهل ضبط ساعة العداد "أبو كارت" قد يقطع التيار فجأة
وفاة الفنان عبدالعزيز مخيون بعد وعكة صحية شديدة