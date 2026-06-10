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إيران تهدد بالانسحاب من كأس العالم 2026

كتب : محمد خيري

04:27 م 10/06/2026 تعديل في 04:42 م
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    منتخب إيران
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    منتخب إيران
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    منتخب إيران
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    منتخب إيران
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    منتخب ايران 3_9

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كشفت تقارير إعلامية إيرانية أن مشاركة منتخب إيران في كأس العالم 2026 قد تشهد أزمات خارج المستطيل الأخضر، بعدما هددت السلطات الإيرانية بالانسحاب من المباريات حال شهدت الملاعب أي احتجاجات أو شعارات سياسية ضد قيادات البلاد.

كأس العالم 2026

ويستهل منتخب إيران مشواره في كأس العالم 2026 بمواجهة منتخب نيوزيلندا يوم 16 يونيو، قبل أن يلتقي منتخب بلجيكا يوم 21 من الشهر نفسه، ثم يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب مصر يوم 27 يونيو.

إيران تهدد بالانسحاب

وبحسب تقارير إعلامية إيرانية، أبلغت السلطات الرياضية في البلاد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بموقفها الرافض لأي رسائل أو مظاهر سياسية خلال مباريات المنتخب الوطني في البطولة.

وقال أحمد دنيامالي في تصريحات نقلها موقع "فارزش 3" المحلي، إن المنتخب الإيراني سيتخذ موقفًا فوريًا بمغادرة أرض الملعب إذا شهدت المدرجات هتافات أو شعارات سياسية، مؤكدًا أن هذا الأمر تم إبلاغه رسميًا إلى فيفا قبل انطلاق البطولة.

وأضاف الوزير أن بلاده شددت كذلك على ضرورة الالتزام باستخدام العلم الرسمي الإيراني فقط خلال المنافسات، رافضة ظهور أي أعلام أو رموز أخرى مرتبطة بتاريخ إيران السابق.

وأشار إلى أن ظهور تلك الرموز داخل الملاعب قد يدفع المنتخب الإيراني إلى اتخاذ قرار الانسحاب من المباراة، في خطوة تعكس تمسك السلطات الإيرانية بموقفها تجاه هذه القضية.

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كأس العالم 2026 إيران منتخب مصر

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