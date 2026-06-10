تحل اليوم الأربعاء ذكرى وفاة السيناريست عبد الحي أديب، الذي رحل عن عالمنا في 10 يونيو، تاركا وراءه إرثا فنيًا كبيرا.

وفي هذه المناسبة، نعرض موقفا طريفا جمعه بالفنانة الراحلة سعاد حسني، كشف عنه نجله خلال ظهوره في برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة "MBC مصر".

ماذا قال عمرو أديب؟



وقال عمرو أديب: "أول مرة أشوف سعاد حسني وأنا طفل، كان أبويا بيجري وراها عايز يضربها، لإن زمان مكنش فيه كمبيوتر أو زرار للمسح، فلو أبويا عايز يلغي جملة من السيناريو كان بيحط بلاستر أبيض ويكتب فوقه التعديل الجديد".

وتابع: "سعاد حسني كانت أحيانا بتطلب إنها عايزة تغير الجملة، فيقول لها إنه هيغيرها، وبعد أما يغيرها كانت بأظافرها بتخربش البلاستر وتقطع الورقة كلها عشان تشوف الجملة القديمة والجديدة ومقارنتهما، وده كان بيخلي أبويا يتعصب جدا".

أبرز أعمال عبدالحي أديب

قدم السيناريست الراحل عبد الحي أديب العديد من الأعمال السينمائية البارزة التي ما زالت محفورة في ذاكرة الجمهور، من بينها "باب الحديد"، و"صغيرة على الحب"، و"أم العروسة"، و"امرأة في الطريق"، و"سوق السلاح"، و"أنا الهارب"، و"سعد اليتيم"، و"ديسكو ديسكو"، و"استاكوزا"، و"امرأة واحدة لا تكفي".

كما تعاون خلال مسيرته الفنية مع نخبة من كبار المخرجين، من بينهم نيازي مصطفى، وصلاح أبو سيف، ويوسف شاهين، وعاطف سالم، وهنري بركات، وغيرهم من أبرز صناع السينما المصرية.



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