توضح خبيرة التغذية الدكتورة داريا سافيليفا أن الشعور بالجوع ليس دائمًا ناتجًا عن حاجة فعلية للطعام، إذ يمكن أن يكون جوعًا حقيقيًا مرتبطًا بنقص العناصر الغذائية، أو جوعًا كاذبًا لا يعكس احتياجات الجسم الفعلية، نقلا عن ما ذكره "radio1.ru".



متى يكون الجوع حقيقيًا؟



تشير الخبيرة إلى أن الجوع الحقيقي يظهر عندما يحتاج الجسم فعلاً إلى العناصر المغذية، وهو إشارة طبيعية تدفع الإنسان لتناول الطعام لتعويض النقص.



ما هو الجوع الكاذب ولماذا يحدث؟

الجوع الكاذب لا يرتبط باحتياجات الجسم المباشرة، بل قد ينتج عن عوامل مختلفة مثل نمط الأكل أو سرعة هضم الطعام وخروجه من المعدة.



ما دور البروتين في الشعور بالشبع؟



تؤكد سافيليفا أن البروتين يلعب دورًا أساسيًا في إبطاء عملية الهضم، مما يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، لذلك يُنصح بأن يكون الفطور غنيًا بالبروتين عالي الجودة وقليل الدهون.



هل نوع الغذاء يؤثر على الجوع المتكرر؟



بحسب الخبيرة، فإن نقص البروتين يؤدي إلى شعور أسرع بالجوع، بينما النظام الغذائي المتوازن يمنح إحساسًا بالشبع والرضا لفترة أطول.

هل الأطعمة الرخيصة تزيد الجوع؟



تشير إلى أن بعض الأطعمة منخفضة التكلفة مثل النقانق أو الوجبات السريعة قد تشبع مؤقتًا فقط، لكنها تؤدي سريعًا إلى عودة الجوع، مما يسبب الإفراط في تناول الطعام لاحقًا.



ما أهمية اختيار غذاء متوازن؟



توضح أن الاعتماد على أطعمة صحية مثل الأسماك والمكسرات والأفوكادو قد يكون أكثر تكلفة، لكنه يساعد على التحكم في الشهية ومنع الجوع المتكرر، بينما النظام غير المتوازن يؤدي إلى نتائج عكسية رغم بساطته.

