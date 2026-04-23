تناول البيض صباحا على معدة فارغة.. ماذا يفعل بجسمك؟

كتب - محمود عبده :

05:30 م 23/04/2026

يظل البيض واحدا من أكثر الأطعمة حضورا على مائدة الإفطار حول العالم، لما يتمتع به من قيمة غذائية عالية وقدرته على دعم وظائف الجسم المختلفة، سواء تم تناوله مسلوقا أو مقليا أو مخفوقا.

وبحسب موقع Health Shots، فإن البيض يعد من الأغذية الغنية بالعناصر الأساسية، حيث يحتوي على مجموعة واسعة من الفيتامينات والمعادن، مثل فيتامينات A وB وD وE وK، إلى جانب البروتين والكالسيوم والزنك والسيلينيوم، ما يجعله خيارا متكاملا لدعم الصحة العامة.

9 فوائد صحية للبيض لا غنى عنها

ما القيمة الغذائية للبيض؟

رغم صغر حجمه، يحتوي البيض على مزيج متكامل من المغذيات، بما في ذلك الدهون الصحية والبروتين عالي الجودة، ما يجعله عنصرا أساسيا في أي نظام غذائي متوازن.

هل يساعد البيض في تحسين الكوليسترول؟

تشير الدراسات إلى أن تناول البيض بانتظام قد يساهم في رفع مستويات الكوليسترول "الجيد" "HDL"، وهو ما يساعد في دعم صحة القلب.

كيف يؤثر على الدهون الثلاثية؟

يحتوي البيض على أحماض دهنية مفيدة، يمكن أن تساهم في تقليل مستويات الدهون الثلاثية في الدم، ما يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

هل يوفر البيض بروتينا كاملا؟

يتميز البيض باحتوائه على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم، ما يجعله مصدرا مثاليا للبروتين الكامل.

هل يساعد على الشعور بالشبع؟

تناول البيض في وجبة الإفطار يمنح إحساسا بالامتلاء لفترة أطول، ما قد يساعد في تقليل كميات الطعام خلال اليوم.

ما علاقته بصحة القلب؟

تشير أبحاث إلى أن تناول البيض باعتدال قد يساهم في تقليل مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية.

هل يدعم صحة الدماغ؟

يحتوي البيض على فيتامين D والكولين، وهما عنصران مهمان لدعم وظائف المخ وتحسين الذاكرة وتقليل الالتهابات.

كيف يعزز المناعة؟

بفضل احتوائه على الزنك والسيلينيوم، يساهم البيض في تقوية الجهاز المناعي ودعم قدرة الجسم على مقاومة الأمراض.

هل يحافظ على صحة العين؟

يحتوي البيض على فيتامين A واللوتين والزياكسانثين، وهي عناصر مهمة لحماية العين وتعزيز الرؤية.

هل يساعد في إنقاص الوزن؟

يساهم البيض في دعم جهود فقدان الوزن، بفضل احتوائه على بروتين عالي الجودة يعزز الشعور بالشبع ويساعد في تحسين عملية التمثيل الغذائي.

