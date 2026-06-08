أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يستعد لمواصلة القتال ضد إيران لعدة أيام أخرى على الأقل، مشيراً إلى أن احتمال العودة إلى حرب شاملة لا يزال مطروحاً، موضحًا أن المؤسسة العسكرية تتهيأ أيضاً لسيناريو نزاع طويل الأمد إذا استمرت التطورات الميدانية الحالية وتصاعدت المواجهات بين الجانبين.

غارات إسرائيلية على مواقع داخل إيران

وخلال الساعات الماضية، نفذت عشرات المقاتلات التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي هجمات استهدفت تسعة أنظمة دفاع جوي في مناطق غرب ووسط إيران، وتواصلت تلك الهجمات صباح اليوم على ثلاثة مصانع ضمن مجمع للبتروكيماويات في جنوب غرب البلاد، في إطار عملياته العسكرية المتواصلة.

تنسيق مع واشنطن واعتراض للصواريخ

وأشار الجيش الإسرائيلي وفق ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إلى أن العمليات العسكرية تنفذها إسرائيل بشكل مستقل، لكنه أكد وجود تنسيق كامل مع القيادة المركزية الأمريكية، كما لفت إلى مشاركة القوات الأمريكية في اعتراض صواريخ أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل.

ودوت صفارات الإنذار في مناطق واسعة من شمال ووسط إسرائيل عقب إطلاق صواريخ إيرانية، في أول هجوم من نوعه منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في الثامن من أبريل.

طهران تربط الهجوم بقصف الضاحية الجنوبية

من جانبها، أكدت إيران أن الضربة الصاروخية جاءت رداً على الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، معتبرة أن الهجوم حمل رسالة تحذيرية مباشرة إلى إسرائيل، مشددًة على أن تحركاتها تأتي في إطار الرد على ما وصفته بالاعتداءات الإسرائيلية.

وأكد الحرس الثوري الإيراني في بيان أن أي تكرار للهجمات الإسرائيلية سيقابل برد أوسع نطاقاً، مشيراً إلى أن الأهداف الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة ستكون ضمن دائرة الاستهداف.