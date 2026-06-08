أعلنت الفنانة نور إيهاب، عن وفاة جدها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وكشفت عن موعد ومكان صلاة الجنازة، مطالبة جمهورها ومتابعيها بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وكتبت نور إيهاب عبر خاصية القصص القصيرة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى جدي والد أمي صلاح رضا، ستقام صلاة الجنازة بمشيئة الله في مسجد الرحمن الرحيم بشارع صلاح سالم بعد صلاة الظهر، نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه الله فسيح جناته".

أعمال تستعد لها نور إيهاب

وتستعد نور إيهاب للمشاركة في مسلسل "طاهر المصري" بطولة خالد النبوي، الذي كان من المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026 قبل تأجيله، على أن يبدأ تصويره يوم 10 يونيو الجاري.

ويشارك في بطولة العمل عدد من النجوم، بينهم عائشة بن أحمد، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد خالد.

آخر أعمال نور إيهاب

وكان آخر ظهور درامي للفنانة نور إيهاب من خلال مسلسل "اتنين غيرنا"، الذي دارت أحداثه في إطار درامي، وشارك في بطولته دينا الشربيني، وآسر ياسين، وناردين فرج، وفدوى عابد، وهو من تأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي.



اقرأ أيضا:

مصطفى قمر يحتفل بعيد ميلاد زوجته والجمهور يعلق- صور





تعرف على موعد ومكان حفل بهاء سلطان في السعودية





ماجدة خيرالله تكشف رأيها في الحلقة الثامنة من مسلسل "ورد على فل وياسمين"



