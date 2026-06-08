كشف شقيق الفنانة الراحلة سهام جلال عن حذف جميع الفيديوهات الخاصة بها عبر حسابها على تطبيق "تيك توك"، والتي كانت تتضمن مقاطع رقص وغناء، وذلك بعد رحيلها.

وقال شقيقها خلال بث مباشر عبر حسابه على "تيك توك": "تم مسح المقاطع اللي كانت ليها علاقة بالأغاني والرقص بالكامل للناس اللي بتسأل، وجزاكم الله خير على النصيحة، ونتمنى من ربنا إنه يغفر لها، سهام كانت روحها خفيفة ومليانة طاقة إيجابية، ومن أطيب وأنقى القلوب اللي ممكن تتعامل معاها، والناس القريبة منها عارفة الكلام ده".

حقيقة وجود خلاف بين سهام جلال ومها أحمد

وتحدث شقيق الراحلة عن طبيعة علاقتها بالفنانة مها أحمد، موضحا أن ما تردد عن وجود خلافات بينهما غير صحيح، قائلاً: "ممكن الناس تكون فاهمة غلط إن سهام ما كانتش بتتكلم مع مها أحمد، لكن اللي حصل كان مجرد سوء تفاهم، وسهام في آخر أيامها كانت عارفة الحقيقة".

وأضاف: "إحنا اتكلمنا وتواصلنا مع مها أحمد، وهي شخصية جميلة ومحترمة، وبقولها بيت أختك مفتوح في أي وقت".

وفاة سهام جلال



يُذكر أن الفنانة سهام جلال رحلت عن عالمنا الأسبوع الماضي بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة، وخضوعها لعملية جراحية،

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