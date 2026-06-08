أكد البروفيسور أوليج ميدفيديف، من كلية الطب الأساسي بجامعة موسكو والمدير العلمي لمركز أبحاث التغذية الصحية، أن أحدث الدراسات العلمية تشير إلى دور مهم للتغذية في الوقاية من مرحلة ما قبل السكري، وهي المرحلة التي تسبق الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري.

وأوضح أن تناول الفواكه والخضروات بانتظام يرتبط بشكل واضح بانخفاض خطر الإصابة بمقدمات السكري، وفقًا لمراجعة علمية وتحليل تلوي شمل 20 دراسة رصدية وأكثر من 182 ألف مشارك، حيث أظهرت النتائج انخفاضًا في الخطر بنسبة تصل إلى 18%، بحسب جازيتا رو.

ويرجع هذا التأثير الإيجابي إلى احتواء هذه الأطعمة على عناصر غذائية مهمة مثل الألياف والفيتامينات والمعادن، إضافة إلى مركبات البوليفينولات، التي تساعد على تحسين استجابة الجسم للأنسولين وتنظيم مستويات السكر في الدم.

وأشار الباحث إلى أن مرحلة ما قبل السكري تمثل فرصة حاسمة للتدخل المبكر، إذ يمكن لتعديل نمط الحياة والنظام الغذائي أن يبطئ تطور المرض أو يمنعه، بل وقد يعيد مستويات السكر إلى وضعها الطبيعي في بعض الحالات.

كما لفت إلى أن طريقة تناول هذه الأطعمة تلعب دورًا مهمًا في فعاليتها، حيث تُعد الفواكه الكاملة أفضل من العصائر، بينما تختلف الفائدة الصحية للخضراوات حسب طريقة الطهي ونسبة تناولها نيئة.

ورغم النتائج الإيجابية، شدد الباحث على أن العلاقة السببية بين هذه الأطعمة وتقليل خطر السكري لم تُحسم بشكل نهائي، ما يستدعي مزيدًا من الدراسات المستقبلية لتحديد أكثر الأنظمة الغذائية فعالية.

واختتم بالإشارة إلى أن إدخال تشكيلة متنوعة من الفواكه والخضراوات إلى النظام الغذائي اليومي يُعد خطوة بسيطة وفعّالة لتعزيز صحة الأيض وتقليل خطر الإصابة بداء السكري على المدى الطويل.