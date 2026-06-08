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كيف يؤثر تناول العنب على القلب والمناعة؟

كتب : مصراوي

09:00 ص 08/06/2026

العنب

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العنب من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية والمركبات النباتية المفيدة، ويمكن لتناوله باعتدال أن يساهم في دعم عدة وظائف حيوية في الجسم.

ووفقًا لـ Harvard Health، فإن العنب يحتوي على مركبات نباتية قوية مثل مضادات الأكسدة، بما في ذلك “الريسفيراترول”، والتي تلعب دورًا في تقليل الالتهابات ودعم صحة القلب والأوعية الدموية.

كما أن العنب قد يساهم في تحسين صحة القلب من خلال دعم تدفق الدم وتقليل الإجهاد التأكسدي، وهو ما ينعكس إيجابًا على صحة الشرايين.

من جانب آخر، فإن الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل العنب قد تساعد في حماية خلايا الجسم من التلف، وتدعم المناعة بشكل عام.

كما أن المركبات النباتية الموجودة في الفواكه مثل العنب قد تلعب دورًا في تقليل الالتهابات ودعم الصحة العامة عند إدراجها ضمن نظام غذائي متوازن.

ورغم هذه الفوائد، يؤكد الخبراء أن العنب يحتوي على سكريات طبيعية، لذلك ينصح بتناوله باعتدال، خاصة لدى الأشخاص الذين يراقبون مستويات السكر في الدم.

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العنب القلب السكري

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