فتح مركز التدريب بدار الإفتاء المصرية، باب الالتحاق بالبرنامج التدريبي التأهيلي للإفتاء لعام 2026.

وتبلغ مدة البرنامج، عام دراسي، يتدرّب خلاله الملتحقين على علوم ومهارات الفتوى، ودراسة العلوم الشرعية الأخرى.

شروط القبول

وحددت دار الإفتاء المصرية، مجموعة من الشروط، على النحو التالي:

الحصول على درجة الليسانس من إحدى الكليات الشرعية بجامعة الأزهر بتقدير جيد على الأقل.

اجتياز الاختبارات التحريرية والشفوية والمقابلة الشخصية التي تُعقد بمركز التدريب.

ألا يزيد سن المتقدم عن (35) سنة بحلول 1/7/2026م.

الأوراق والمستندات المطلوبة:

أصل المؤهل الدراسي مع ثلاث صور منه.

صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

أصل شهادة الميلاد مميكنة وحديثة.

عدد (6) صور شخصية حديثة مقاس (4×6).

الموقف من الخدمة العسكرية بالنسبة الذكور.

صحيفة الحالة الجنائية موجهة لمركز التدريب بدار الإفتاء المصرية.

التسجيل في البرنامج:

يتم تسجيل الطلبات إلكترونيًا ورفع جميع المستندات المطلوبة، والتأكد من إرسال البيانات بنجاح، على الرابط التالي:

https://forms.gle/egS6LXmA5mtpTCjD8