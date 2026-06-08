إعلان

سوريا تمدد إغلاق ممرات جوية جنوبية وتعليق العمل في مطار دمشق

كتب : وكالات

12:20 م 08/06/2026

مطار دمشق الدولي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بإغلاق الممرات الجوية في جنوب البلاد، مع الإبقاء على تعليق العمليات التشغيلية في مطار دمشق الدولي حتى الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الاثنين.

وأوضحت الهيئة أن قرار التمديد جاء بعد متابعة مستمرة للتطورات الإقليمية وإخضاعها للتقييم من جانب اللجنة المختصة بإدارة المخاطر، في إطار الإجراءات المتخذة للتعامل مع المستجدات الراهنة.
وأكدت الهيئة أن استمرار هذه التدابير يهدف إلى ضمان أعلى مستويات السلامة والأمن الجوي، بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة في إدارة حركة الطيران وحماية المجال الجوي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مطار دمشق حرب إيران سوريا إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

جيش الاحتلال: مستعدون لأيام إضافية من القتال مع إيران وقد نعود للحرب
شئون عربية و دولية

جيش الاحتلال: مستعدون لأيام إضافية من القتال مع إيران وقد نعود للحرب
"بعمل حاجات تثير الدهشة".. أزمات طاردت أحمد سعد قبل "ضفيرة الذقن"
زووم

"بعمل حاجات تثير الدهشة".. أزمات طاردت أحمد سعد قبل "ضفيرة الذقن"
طهران تجهز مواقف السيارات كملاجئ للسكان
شئون عربية و دولية

طهران تجهز مواقف السيارات كملاجئ للسكان

حكم جديد يقلب الأوضاع داخل الزمالك وتحرك عاجل
رياضة محلية

حكم جديد يقلب الأوضاع داخل الزمالك وتحرك عاجل
ماذا قال أحمد سعد عن محمد رمضان وشيرين عبد الوهاب؟
زووم

ماذا قال أحمد سعد عن محمد رمضان وشيرين عبد الوهاب؟

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

ساعات عودة التصعيد.. ماذا يحدث بين إيران وإسرائيل؟ - صوروفيديو
قفزة في سعر الدولار اليوم
كيف ترصد هيئة الدواء "الأدوية المغشوشة"؟.. مسؤول يشرح
ذروة الموجة الحارة غدًا.. القاهرة تقترب من 38 درجة