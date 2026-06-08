سوريا تمدد إغلاق ممرات جوية جنوبية وتعليق العمل في مطار دمشق

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بإغلاق الممرات الجوية في جنوب البلاد، مع الإبقاء على تعليق العمليات التشغيلية في مطار دمشق الدولي حتى الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الاثنين.

وأوضحت الهيئة أن قرار التمديد جاء بعد متابعة مستمرة للتطورات الإقليمية وإخضاعها للتقييم من جانب اللجنة المختصة بإدارة المخاطر، في إطار الإجراءات المتخذة للتعامل مع المستجدات الراهنة.

وأكدت الهيئة أن استمرار هذه التدابير يهدف إلى ضمان أعلى مستويات السلامة والأمن الجوي، بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة في إدارة حركة الطيران وحماية المجال الجوي.