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ضبط 4 عناصر جنائية لغسلهم 600 مليون جنيه من تجارة المخدرات

كتب : علاء عمران

12:17 م 08/06/2026

وزارة الداخلية

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تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقا وأجهزة وزارة الداخلية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وكشفت التحريات محاولات المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والأراضي الزراعية والمركبات.

وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قاموا بها بحوالي 600 مليون جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.

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وزارة الداخلية غسل الأموال الاتجار بالمخدرات

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