تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقا وأجهزة وزارة الداخلية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وكشفت التحريات محاولات المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والأراضي الزراعية والمركبات.

وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قاموا بها بحوالي 600 مليون جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.

اقرأ أيضا:

"استخدم سيارته بعد التحفظ على ممتلكاته".. القبض على أحد أقارب صبري نخنوخ

النيابة تواجه صبري نخنوخ بفيديوهات ومحادثات الخطف والتعذيب

ماذا يقول القانون بشأن الاتهامات الموجهة لصبري نخنوخ؟ (قانوني يجيب)