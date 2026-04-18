كشفت دراسة علمية حديثة عن دور حاسم لما يعرف بـ"مريء باريت" في تطور سرطان المريء، أحد أخطر أنواع السرطان التي غالبا ما تكتشف في مراحل متأخرة، ما يزيد من صعوبة العلاج ويقلل فرص النجاة.

وبحسب ما نشره موقع "lenta.ru"، توصل باحثون من جامعة كامبريدج إلى أن متلازمة "مريء باريت" تمثل مرحلة أساسية وحتمية تسبق تطور النوع الأكثر شيوعا من سرطان المريء، حتى في الحالات التي لا تظهر فيها هذه التغيرات بوضوح أثناء الفحوصات الطبية.

كيف توصل العلماء إلى هذه النتيجة؟

اعتمدت الدراسة على تحليل بيانات أكثر من 3000 مريض، إلى جانب إجراء فحوصات جينية دقيقة للأورام، حيث أظهرت النتائج أن جميع الحالات تحمل نفس العلامات الجزيئية، سواء تم رصد "مريء باريت" أم لا، ما يشير إلى أن هذه المرحلة موجودة بالفعل لكنها قد تختفي مع تطور المرض.

لماذا يعد هذا الاكتشاف مهما؟

يشير الباحثون إلى أن عدم ظهور "مريء باريت" لدى بعض المرضى كان يثير الشكوك حول دوره، إلا أن النتائج الجديدة تؤكد أنه جزء أساسي من تطور السرطان، لكنه قد لا يكون مرئيا في المراحل المتقدمة.

أمل جديد في التشخيص المبكر

تمكن العلماء أيضا من تحديد مؤشرات حيوية، وهي بروتينات محددة، يمكنها الكشف عن هذه المرحلة الكامنة حتى في حال عدم ظهورها بالفحوصات التقليدية، ما قد يفتح الباب أمام طرق أكثر دقة للتشخيص المبكر.

ويؤكد الخبراء أن هذا الاكتشاف قد يمثل نقلة نوعية في الوقاية من سرطان المريء، إذ إن اكتشاف المرض في مراحله الأولى يزيد بشكل كبير من فرص العلاج والشفاء.

اقرأ أيضا:

