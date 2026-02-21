التعرق في الليل مشكلة يعاني منها كثيرون، لكن أسبابها متعددة، منها العدوى، أو التغيرات الهرمونية، أو تأثير بعض الأدوية.

وبحسب موقع هيلث المعني بالشأن الطبي، يجب استشارة طبيب لتحديد سبب التعرق في الليل وعلاجه، خاصة إذا تكرر الأمر، فما الأسباب؟.

العدوى

أي عدوى ترفع حرارة الجسم يمكن أن تسبب التعرق الليلي، إذ تعد الحمى آلية طبيعية لمكافحة البكتيريا والفيروسات، وتشمل هذه العدوى: فيروس نقص المناعة البشرية، الالتهاب الرئوي، الإنفلونزا، مرض كوفيد-19.

السرطان

رغم ندرة حدوثه، إلا أن بعض أنواع السرطان، مثل سرطان الغدد الليمفاوية (هودجكين)، قد تسبب التعرق الليلي، غالبا مع أعراض أخرى مثل فقدان الوزن غير المبرر والحمى.

بيئة النوم

يمر الجسم بتقلبات طبيعية في درجة الحرارة خلال النوم، فالنوم في غرفة دافئة أو سيئة التهوية قد يزيد التعرق الليلي بشكل ملحوظ.

اضطرابات الغدد الصماء

مشكلات الغدد الصماء، المسؤولة عن إنتاج الهرمونات، قد تؤدي إلى التعرق الليلي، مثل، داء السكري، إذ أن انخفاض مستويات السكر في الدم ليلا يسبب التعرق، العطش، وكثرة التبول، كما أن زيادة هرمونات الغدة تسرع وظائف الجسم، ما يؤدي إلى التعرق، فقدان الوزن، العصبية، والإرهاق.

تقلبات الهرمونات

تؤدي تقلبات الهرمونات أثناء الحمل، أو بعد الولادة، أو فترة انقطاع الطمث، إلى زيادة التعرق الليلي، وقد يصاحبها هبات ساخنة نهارا، اضطرابات في الدورة الشهرية، وصعوبة في النوم.

القلق والتوتر

التوتر والقلق يزيدان إفراز العرق، وقد يصاحبه تسارع ضربات القلب، سرعة التنفس، والارتعاش.

الأدوية

بعض الأدوية تؤثر على مركز تنظيم الحرارة في الدماغ أو الجهاز العصبي، ما يسبب التعرق الليلي، ومن أبرزها: المضادات الحيوية، مضادات الاكتئاب، الكورتيكوستيرويدات، مزيلات الاحتقان، أدوية القلب وضغط الدم، مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، مسكنات الألم الموصوفة، أدوية الغدة الدرقية.

اضطرابات النوم

التعرق الليلي شائع لدى المصابين باضطرابات النوم، مثل انقطاع النفس الانسدادي النومي أو الأرق.

فرط التعرق

حالة طبية تؤدي إلى تعرق مفرط ليلا أو نهارا، وقد يصيب اليدين، الإبطين، القدمين، الرأس، أو الجسم كاملا، وقد يرتبط بأمراض أخرى مثل أمراض الرئة، مرض باركنسون، أو السكتة الدماغية.

التدخين

يمكن أن يؤدي التدخين بانتظام إلى زيادة التعرق، بسبب تأثيره على الجهاز العصبي المركزي والدورة الدموية.

اقرأ أيضا:

تناول هذا الطعام يوميًا على الإفطار يقي من 4 أمراض.. لا تتجاهله

احذر تناول التمر الهندي مع هذه الأدوية- تدمر قلبك وصحتك

خطر خفي.. مكون أساسي في رمضان مدمر لكبدك وأنت لا تدري

لتجنب ارتفاع السكر.. أفضل توقيت لتناول الحلوى في رمضان

يدمر القلب والكلي.. من هم الأشخاص الممنوعون من العرقسوس؟