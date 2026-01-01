علامة على الوسادة عند الاستيقاظ.. تنذر بإصابتك بالسرطان

حذر متخصصون الرعاية الصحية من أن التعرق الليلي الشديد، الذي يترك الوسادات و الملاءات مبللة تمامًا بالعرق، قد يشير إلى مشاكل صحية خطيرة، بما في ذلك بعض أنواع السرطان، خصوصًا إذا حدث دون سبب واضح مثل الحرارة العالية أو النشاط البدني المكثف.

وتختلف علامات السرطان بحسب العضو المصاب، فالسعال المستمر قد يكون مؤشرًا على سرطان الرئة، بينما وجود دم في البراز قد يدل على سرطان الأمعاء. ومع ذلك، هناك أعراض أقل وضوحًا وغالبًا ما يتم تجاهلها، مثل التعرق الليلي المفرط، الذي يُعتبر غير طبيعي إذا كانت الغرفة باردة وملابسك وملاءاتك مبللة تمامًا، وفقًا لتقرير ميرور.

ووفقًا لـ NHS، يصبح التعرق الليلي مقلقًا عندما يكون شديدًا بحيث يشعر الشخص وكأنه خرج للتو من مسبح، ولا يهدأ رغم برودة الغرفة. وتدرج منظمة Cancer Research UK هذا النوع من التعرق ضمن الأعراض المحتملة للسرطان، مع الإشارة إلى أنه قد يكون أيضًا نتيجة آثار جانبية لبعض الأدوية أو مشكلات صحية أقل خطورة.

أنواع السرطان المرتبطة بالتعرق الليلي

تشمل أنواع السرطان التي قد تؤدي إلى التعرق الليلي المفرط:

سرطان الكلى

أورام الخلايا الجرثومية

الميزوثليوما

سرطان الدم (اللوكيميا)

سرطان الغدة الدرقية النخاعي المتقدم

أورام الكارسينويد

لمفوما هودجكين

سرطان العظام

لمفوما غير هودجكين

سرطان البروستاتا

التعرق الليلي وعلاقته باللوكيميا

تشير منظمة Leukaemia Care إلى أن نحو 30% من المصابين بسرطان الدم يعانون من التعرق الليلي الشديد، موضحة أن هذا النوع من التعرق يختلف عن الطبيعي، إذ يشعر المريض وكأنه خرج للتو من مسبح، ولا يهدأ حتى في غرفة باردة.

ويُوصي NHS بمراجعة الطبيب فورًا إذا صاحب التعرق الليلي أيًا من الأعراض التالية: فقدان وزن غير مفسر، حمى مرتفعة، شعور بالقشعريرة أو الحرارة، ظهور سعال أو إسهال، أو استمرار التعرق الليلي بشكل يعيق النوم أو يثير القلق.

