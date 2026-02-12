الأعراض خادعة.. مشكلة هضمية شائعة ترفع خطر سرطان القولون بنسبة 600%

حذر خبراء صحة من أن ملايين الأشخاص، خاصة دون سن الخمسين، قد يكونون عرضة للإصابة بسرطان القولون والمستقيم بسبب مشكلة هضمية مزمنة وشائعة تعرف باسم مرض التهاب الأمعاء، والتي قد ترفع خطر الإصابة بالمرض بنسبة تصل إلى 600%.

وتوضح البروفيسورة سارة بيري، أستاذة علوم التغذية بجامعة كينجز كوليدج لندن، أن هذا المرض يؤدي إلى تلف بطانة الأمعاء نتيجة الالتهاب المستمر، ما يزيد احتمالات تكون الأورام الخبيثة، وتشمل مظلته مرضي كرون والتهاب القولون التقرحي، وهما حالتان مزمنتان تصيبان الجهاز الهضمي وقد تستمران مدى الحياة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتشير البيانات إلى تزايد ملحوظ في حالات سرطان القولون عالميا بين من هم أقل من 50 عاما، بعدما كان مرتبطا تقليديا بكبار السن، ففي بريطانيا مثلا أصبح خطر الإصابة لدى هذه الفئة العمرية أعلى بنحو 50% مقارنة بالتسعينيات.

الأعراض الأولى غالبا ما تكون خادعة، إذ تبدأ بتغيرات مستمرة في طبيعة الإخراج مثل الإسهال أو الإمساك، وظهور دم في البراز، وآلام البطن، والإرهاق، وفقدان الوزن غير المبرر، ويؤكد الأطباء أن تجاهل هذه العلامات قد يؤدي إلى تأخر التشخيص.

ويرجح الباحثون أن الالتهاب المزمن داخل الأمعاء يلعب دورا أساسيا في نشأة السرطان، إذ يؤدي إلى تلف الخلايا بشكل متكرر، ما يهيئ البيئة المناسبة للتحولات السرطانية، كما ترتبط عوامل أخرى بزيادة الخطر مثل السمنة، وقلة النشاط البدني، وتناول الكحول.

وتشير دراسات حديثة أيضا إلى أن الإكثار من الأطعمة فائقة المعالجة - الغنية بالإضافات الصناعية والسكريات والمشروبات المحلاة - قد يساهم في زيادة الالتهاب المعوي، وربما يفسر جزئيا ارتفاع حالات المرض بين الشباب.

ويؤكد الخبراء أن تشخيص التهاب الأمعاء مبكرا وعلاجه بالأدوية البيولوجية يقلل من مضاعفاته ويخفض احتمالات الإصابة بالسرطان، خاصة أن عددا كبيرا من المرضى لا يتم اكتشافهم إلا بعد دخول المستشفى بحالات متقدمة.

ويشدد الأطباء على ضرورة مراجعة الطبيب فور ظهور أعراض مستمرة في الجهاز الهضمي، لأن الاكتشاف المبكر لسرطان القولون يرفع نسب الشفاء بشكل كبير، بينما يظل التأخر في التشخيص العامل الأخطر.

