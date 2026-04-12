اعتلال الشبكية السكري أحد أخطر مضاعفات مرض السكري، وهو السبب الرئيسي لفقدان البصر بين المرضى، ويحدث نتيجة ارتفاع مستويات السكر في الدم لفترات طويلة، ما يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية الدقيقة في شبكية العين، وبالتالي تدهور تدريجي في الرؤية قد يصل في الحالات المتقدمة إلى العمى، وفقا لموقع "thehealth".

كيف يؤثر السكري على العين؟

عند استمرار ارتفاع السكر في الدم، تبدأ الأوعية الدموية في شبكية العين بالتورم أو الانغلاق، ما يضعف الرؤية تدريجيا، ومع تطور الحالة، تنمو أوعية دموية غير طبيعية تزيد من تدهور النظر، كما تزداد احتمالية الإصابة بأمراض أخرى مثل وذمة البقعة الصفراء السكرية، وإعتام عدسة العين، والزرق لدى مرضى السكري.

لماذا تتزايد حالات اعتلال الشبكية؟

يرجع ارتفاع معدلات الإصابة إلى نمط الحياة غير الصحي، مثل قلة النشاط البدني، والعادات الغذائية الخاطئة، والسمنة، إضافة إلى العوامل الوراثية التي ترفع احتمالية الإصابة بالسكري في سن مبكرة.

ومع استمرار المرض لفترات طويلة دون ضبط جيد لمستوى السكر، تزداد فرص حدوث مضاعفات خطيرة على العين.

كيف يؤدي غياب الأعراض المبكرة إلى تأخر اكتشاف اعتلال الشبكية السكري؟

عدم السيطرة على مستوى السكر في الدم عامل خطر رئيسي، خاصة أن بعض المرضى لا يتم تشخيصهم إلا بعد سنوات، كما أن اعتلال الشبكية في مراحله الأولى لا يسبب أعراضا واضحة، ما يؤدي إلى تأخر طلب الرعاية الطبية حتى حدوث تدهور ملحوظ في النظر.

كيف يساعد الكشف المبكر في الوقاية من فقدان البصر؟

الفحص الدوري للعين، خاصة مع توسيع حدقة العين، خطوة أساسية لاكتشاف المرض في مراحله الأولى قبل ظهور الأعراض.

ويساعد التشخيص المبكر على السيطرة على الحالة عبر ضبط السكر أو استخدام علاجات مثل الليزر أو الحقن داخل العين، ما يحد من تطور المرض.

لماذا يعد نمط الحياة الصحي خط الدفاع الأول ضد مضاعفات السكري؟

يسهم التحكم في ضغط الدم ومستويات السكر والدهون في تقليل خطر مضاعفات العين بشكل كبير، كما يعد اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة، والامتناع عن التدخين، والالتزام بالعلاج، من أهم وسائل الوقاية.