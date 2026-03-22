لمرضى السكري.. 6 مشروبات قد تساعد على ضبط مستويات السكر في الدم

كتب : مصراوي

01:30 م 22/03/2026

كتب - محمود عبده
مرض السكري يحتاج إلى مراقبة دقيقة لنظام الغذاء والمشروبات، فاختيار ما يشربه المريض يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على مستويات السكر في الدم.


وفقا لموقع Eating Well، هناك بعض المشروبات الطبيعية التي قد تساعد على تنظيم السكر وتحسين عملية الهضم، شرط تناولها ضمن نظام غذائي صحي وعدم الاعتماد عليها كبديل للعلاج الطبي.

كيف يساعد الشاي الأخضر في ضبط السكر؟


يحتوي الشاي الأخضر على مضادات أكسدة قوية تعرف بالكاتيكين، والتي تساعد على تحسين حساسية الأنسولين وخفض السكر، ويمكن تناوله بعد الوجبات أو بين الوجبات بشكل معتدل.


هل مشروب القرفة مفيد لمستويات السكر في الدم؟


أشارت الدراسات إلى أن القرفة تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الجسم للأنسولين، ويمكن إضافتها إلى الماء الساخن أو الشاي أو الحليب قليل الدسم.


ما فوائد الزنجبيل والليمون لمرضى السكري؟


الزنجبيل يساعد على تحسين الهضم وحرق الدهون، بينما الليمون غني بفيتامين سي ومضادات الأكسدة التي تدعم صحة الجسم، ويمكن تحضير المشروب عن طريق نقع شرائح الزنجبيل في الماء الساخن وإضافة عصير الليمون.


كيف يمكن لمشروب النعناع تحسين الهضم؟


النعناع يهدئ المعدة ويقلل من الانتفاخ، ويمكن تحضيره بنقع أوراقه الطازجة في الماء الساخن، ويساعد على تحسين الهضم وتقليل اضطرابات المعدة بعد الوجبات.


هل الشاي الأسود مفيد لمرضى السكري؟


الشاي الأسود يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة قد تساعد في تثبيت السكر، ويفضل تناوله بدون سكر أو محليات صناعية.


لماذا يعتبر الماء ضروريا لمرضى السكري؟


لا يمكن التقليل من أهمية شرب الماء بانتظام، فهو يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، تحسين عملية الهضم، وإزالة السموم من الجسم.

اقرأ أيضا:

5 علامات مبكرة تكشف أنك على وشك الإصابة بالسكري

احذر قبل فوات الأوان.. علامات خطيرة تكشف إصابتك بارتفاع ضغط الدم

احذر تجاهلها.. 5 إشارات مبكرة تنذر بأمراض القلب

