الزبادي قليل الدسم من الأطعمة الأساسية على مائدة الإفطار في شهر رمضان، لما يتمتع به من فوائد صحية عديدة تجعله خيارًا مثاليًا للصائمين، خاصة لدعم صحة القلب والجهاز الهضمي.

الزبادي قليل الدسم صديق القلب

وتعليقًا على ذلك، أوضح الدكتور محمد صلاح استشاري أمراض القلب والباطنى، أن الزبادي من الأطعمة الأساسية في كل بيت في رمضان، لأنه قليل الدسم ويحتوي على نسبة منخقضة من الدهون المشبعة، ويساعد على تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم، وبالتالي خفض الإصابة بأمراض القلب، لذا يعرف بأنه "صديق للقلب".

الزبادي قليل الدسم يحافظ على كفاءة عضلة القلب

وتابع "صلاح" في تصريحات لمصراوي أن الزباري من الأطعمة الغنية بلمغنسيوم والكالسيوم، وهما عنصران أساسيان في دعم وتنظيم ضغط الدم، والحفاظ على كفاءة عضلة القلب، كما يحتوي على البروبيوتيك (البكتيريا النافعة) التي تحسن من عملية الهضم وتقلل الإلتهابات والانتفاخ واضطرابات المعدة الشائعة بعد الإفطار.

الشعور بالشبع طوال نهار رمضان

وأشار إلى أن تناول الزبادي قليل الدسم خلال وجبة الإفطار أو السحور يساهم في تعزيز الشعور بالشبع لفترة أطول، ما يساعد على التحكم في الوزن خلال شهر رمضان، فضلًا عن دوره في تقوية المناعة ودعم صحة العظام.

