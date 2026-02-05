احذر.. الحموضة المتكررة علامة تحذيرية على الإصابة بهذه الأمراض

يعتقد الكثيرون أن الحموضة مجرد عرض يومي غير ضار، لكنها في الحقيقة قد تخفي مشكلات صحية خطيرة.

وقال الدكتور فيبولروي راثود طبيب أمراض الجهاز الهضمي الهندي إن الحموضة تعمل بشكل مشابه للحمى، فالحمى ليست مرضا بل هي إشارة إلى وجود خلل ما.

لذا، تعتبر الحموضة المتكررة بمثابة إنذار من الجسم ومعالجتها بشكل متكرر بمضادات الحموضة التي تصرف دون وصفة طبية دون تحديد السبب الأساسي يشبه تناول مسكن للألم يوميا دون معالجة المشكلة الحقيقية، وفقا لـ "mayoclinic".

وتتعدد العوامل التي تؤدي إلى زيادة الحموضة، مثل التهابات المعدة أو الأمعاء، وضعف السيطرة على مستوى السكر في الدم نتيجة لمرض السكري ونقص الفيتامينات والالتهابات الفطرية وتكون حصى المرارة.

وفي بعض الحالات، قد تكون الحموضة علامة مبكرة على حالات طبية خطيرة مثل سرطان المعدة أو القولون.

ويمكن أن يؤدي الاستخدام المتكرر لمضادات الحموضة إلى إخفاء أعراض هذه الحالات إلى حين تشخيصها من قبل الأطباء، وغالبا ما يكون ذلك في مرحلة يصبح فيها العلاج أكثر تعقيدا.

لذا لا ينبغي تجاهل الحموضة التي تستمر لأكثر من أسبوعين حتى بعد العلاج، وتساعد الفحوصات الأساسية، مثل تحاليل الدم والتصوير بالموجات فوق الصوتية للبطن والتنظير الداخلي الأطباء على تحديد السبب الجذري بدقة.

وغالبا ما يتجاهل الأشخاص في العشرينات والثلاثينات من العمر علامات مثل الارتجاع الحمضي والغازات والانتفاخ والنزيف الشرجي واضطرابات الجهاز الهضمي المزمنة.

​​وإذا كانت الحموضة ناتجة عن عدوى، فإنها تتطلب علاجا قويا، أما إذا كانت مرتبطة بعادات نمط الحياة، فيجب تصحيح تلك العادات.

