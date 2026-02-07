كتب- محمد جعفر:

ذكرت القناة 12 العبرية أن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق، يوآف جالانت، شن هجومًا غير مسبوق على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على خلفية تسريب ونشر وثائق وُصفت بـ"الحساسة" خلال الفترة الأخيرة، متهمًا إياه بتضليل الرأي العام وإدارة الوعي السياسي، قائلًا: "لدينا رئيس وزراء كاذب، يعمل على هندسة الوعي".

وفي مقابلة صحفية، كشف جالانت أن نتنياهو كان على دراية كاملة بالمشكلات التي تواجه إنتاج الذخيرة، مؤكدًا أن هذه الأزمات كانت السبب الحقيقي وراء تأجيل العملية العسكرية في رفح، رغم أن الجيش الإسرائيلي كان قد وصل ميدانيًا إلى مدينة خان يونس.

وأوضح جالانت أن نتنياهو، في المقابل، حرّض وزراء من خارج ما يُعرف بـ"منتدى الخمسة"، وأبلغهم بأن رئيس الأركان هرتسي هاليفي وكبار ضباط الجيش يترددون في اتخاذ قرار اقتحام رفح، وهو ما تسرب لاحقًا إلى وسائل الإعلام، في محاولة "بحسب جالانت" لتصوير القيادة العسكرية على أنها متخوفة من تنفيذ العملية، وتحميلها مسؤولية التأجيل.