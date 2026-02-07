إعلان

لجنة المعارض بغرفة القاهرة التجارية تتابع تجهيز "أهلا رمضان" الرئيسي

كتبت- دينا خالد:

08:02 م 07/02/2026

معرض أهلاً رمضان

تفقد صلاح العبد، رئيس لجنة المعارض بغرفة القاهرة التجارية، معرض أهلا رمضان الرئيسي بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمدينة نصر بجوار محطة مترو أرض المعارض.
وبحسب بيان للغرفة اليوم، تواصل لجنة المعارض بغرفة القاهرة جهودها تنفيذا لتعليمات أيمن العشري بأهمية الاهتمام بالتجهيزات وتقديم أكبر نسبة خصم علي السلع الرمضانية والأساسية.
وقال صلاح العبد، أمين صندوق غرفة القاهرة التجارية ورئيس لجنة المعارض، إن العمل على قدم وساق في التجهيزات للأجنحة معرض أهلا رمضان ويتم آخر كل يوم رفع تقرير عن ما تم من أعمال لمتابعة آخر التطورات.
وأشار العبد، إلى سرعة العمل في الترتيب والتجهيز للمعرض من خلال ما تم من أجنحة العارضين حتى الآن وهناك متابعة علي مدار اليوم من اللجنة.
وأضاف رئيس لجنة المعارض، أن المعرض سيتضمن كافة السلع الرمضانية والأساسية بأسعار مخفضة لمساندة المواطنين مع حلول الشهر الكريم.

معرض أهلاً رمضان غرفة القاهرة التجارية

