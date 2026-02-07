مشكلة تخزين اللحوم النيئة من أبرز التحديات في المطبخ، نظرا لأنها تتلف بسرعة إذا لم تُحفظ بالشكل الصحيح، لكن باتباع خطوات بسيطة، يمكنك إطالة مدة صلاحيتها والحفاظ على جودته ونكهته لأشهر، وفقا لموقع "ndtv".

استخدم عبوات محكمة الإغلاق

قبل تجميد اللحم، من المهم تغليفه بإحكام، لأن وجود الهواء داخل الكيس يسبب ما يُعرف بـ"حروق التجميد"، استخدم أكياس أو علبا مخصصة للتجميد واضغط لإخراج أكبر قدر ممكن من الهواء قبل الإغلاق.

إضافة التواريخ إلى العبوات

لتجنب نسيان تاريخ تخزين اللحوم، يُنصح بتدوين التاريخ على كل عبوة، هذه الطريقة تساعدك على تتبع مدة التجميد ومعرفة أي دفعة يجب استخدامها أولا، يُمكن ترتيب محتويات المجمد حسب التاريخ لتسهيل استخدام الأقدم قبل الأحدث.

تقطع اللحم قبل التجميد

يفضل عدم تجميد اللحم كاملا إذا لم تكن الوصفة تتطلب ذلك، عليك تقطيع اللحم إلى قطع أصغر يسهل عليك إذابة الكمية التي تحتاجها فقط.

تجميد اللحوم في درجة حرارة مناسبة

للحفاظ على جودة اللحوم، يجب ضبط حرارة المجمد على -18 درجة مئوية أو أقل، كلما انخفضت درجة الحرارة، ازدادت مدة حفظ اللحم وجودته.

كما يجب التحقق من درجة حرارة الفريزر قبل التجميد، لضمان الحفاظ على نضارة اللحوم ومنع نمو البكتيريا.

تجنب إعادة تجميد اللحم

إعادة تجميد اللحم بعد إذابته تؤثر على قوامه ونكهته وتقلل من نظافته، الأفضل إذابة الكمية التي تحتاجها فقط وتجنب ترك اللحم في درجة حرارة الغرفة، وإذا اضطررت لإعادة التجميد، يجب طهي اللحم أولا قبل حفظه مرة أخرى في الفريزر.

استخدم عبوات مناسبة للتجميد

تجنب الأكياس البلاستيكية الرخيصة لأنها تسمح بدخول الهواء وتتلف اللحوم، من الضروري اختيار عبوات أو أكياس مصممة خصيصا للتجميد، فهي أكثر سماكة وتحافظ على ليونة اللحوم لفترة أطول.

اقرأ أيضا:

تظهر بدون إنذار.. 6 سرطانات قاتلة تنمو بصمت داخل الجسم

مضاعفات تصل إلى الوفاة.. كثرة التبول علامة على إصابتك بمرض خطير

احذر.. الحموضة المتكررة علامة تحذيرية على الإصابة بهذه الأمراض

لسبب غير متوقع.. لماذا يجب شرب 80٪ من الماء قبل الرابعة عصرا؟

أعشاب تهدئ القولون العصبي وأخرى احذر الإفراط في تناولها