مستشار ترامب: نسعى إلى التوصل لهدنة إنسانية في السودان

كتب : مصراوي

08:26 م 07/02/2026

مسعد بولس مستشار ترامب

كتب- محمود الطوخي

قال مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والإفريقية، السبت، إن واشنطن تسعى إلى التوصل لهدنة إنسانية في السودان.

وأكد بولس، أن الجهود المشتركة تهدف إلى ضمان الانتقال نحو حكم شامل في السودان تقوده قوى مدنية.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، طرحت الإدارة الأمريكية مقترحات لوقف إطلاق النار في السودان.

وفي وقت سابق من اليوم، أدانت وزارة الخارجية السعودية الهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع على مستشفى "الكويك" العسكري، وقافلة إغاثية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي، وحافلة تقل نازحين مدنيين؛ مما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين العزل، بينهم نساء وأطفال، في ولايتي شمال وجنوب كردفان.

وأكدت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن هذه الأعمال الإجرامية لا يمكن تبريرها وتشكل انتهاكات "صارخة" لجميع الأعراف الإنسانية والاتفاقيات الدولية.

وطالبت المملكة، بضرورة توقف قوات الدعم السريع "فورا" عن هذه الانتهاكات، والالتزام بواجبها في تأمين وصول المساعدات وفقا للقوانين الدولية وما ورد في "إعلان جدة" لحماية المدنيين الموقع بتاريخ 11 مايو 2023.

وجددت المملكة تأكيد موقفها الداعي إلى وحدة السودان وأمنه وضرورة الحفاظ على مؤسساته الشرعية، معلنة رفضها التام للتدخلات الخارجية واستمرار بعض الأطراف في إدخال السلاح غير الشرعي والمرتزقة والمقاتلين الأجانب.

وأشارت الخارجية السعودية، إلى أن استمرار هذا السلوك، رغم ادعاء تلك الأطراف دعم الحل السياسي، يعد "عاملا رئيسيا" في إطالة أمد الصراع واستمرار معاناة الشعب السوداني.

