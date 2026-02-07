إعلان

تحرك جديد من البرلمان بشأن التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

كتب : عمرو صالح

08:41 م 07/02/2026

النائب الدكتور عمرو درويش

أعلن الدكتور عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن تقدمه بمشروع قانون جديد يقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم (١٨٧) لسنة ٢٠٢٣، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء.

وقال "درويش"، عبر صفحته الرسمية "فيسبوك": "انتهيت بفضل الله من إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (١٨٧) لسنة ٢٠٢٣، بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها".

وأوضح درويش أن أبرز ملامحه ترتكز على معالجة استكمال الأدوار التي تم التصالح عليها، وكذلك الأحوزة العمرانية، والتصالح على المقابر.

