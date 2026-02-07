تحرك جديد من البرلمان بشأن التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

أعلن الدكتور عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن تقدمه بمشروع قانون جديد يقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم (١٨٧) لسنة ٢٠٢٣، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء.

وقال "درويش"، عبر صفحته الرسمية "فيسبوك": "انتهيت بفضل الله من إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (١٨٧) لسنة ٢٠٢٣، بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها".

وأوضح درويش أن أبرز ملامحه ترتكز على معالجة استكمال الأدوار التي تم التصالح عليها، وكذلك الأحوزة العمرانية، والتصالح على المقابر.

