تظهر بدون إنذار.. 6 سرطانات قاتلة تنمو بصمت داخل الجسم

كتب : شيماء مرسي

06:00 م 06/02/2026

خلايا سرطانية

غالبا لا يسبب سرطان الثدي في مراحله المبكرة أي ألم، وفي كثير من الحالات لا يظهر أي ورم، وبدلا من ذلك، قد تكون الأعراض خفيفة مثل الاحمرار أو انكماش الحلمة أو الشعور بثقل غير مبرر أو تغيرات طفيفة في الشكل.

وغالبا ما يتم تجاهل هذه التغيرات أو الخلط بينها وبين التغيرات الهرمونية، مما يؤدي إلى تأخر التشخيص وضياع فرص العلاج المبكر والبسيط، وفقا لـ "هيلث".

لماذا لا تكون الكتل موجودة دائما؟

لا تظهر جميع سرطانات الثدي على شكل كتل واضحة، فبعض الأنواع العدوانية تنتشر في أنسجة الثدي بشكل كبير، لذا، فإن الاعتماد على الفحص الذاتي فقط قد يكون محفوفا بالمخاطر.

ولهذا السبب، يعد إجراء الفحوصات المناسبة للعمر كالتصوير الشعاعي للثدي، أمر بالغ الأهمية حتى عندما يبدو كل شيء طبيعيا.

تنتشر السرطانات العدوانية بسرعة كبيرة

تتطور العديد من أنواع السرطان العدوانية بسرعة دون التسبب بأي ألم، وبحلول الوقت الذي تظهر فيه الأعراض بوضوح، قد يكون المرض قد انتشر بالفعل، وهذا التطور الصامت هو ما يجعل الفحص الدوري بالغ الأهمية.

أنواع أخرى من السرطانات الصامتة

لا يقتصر الأمر على سرطان الثدي فقط، فغالبا ما تنمو سرطانات الرئة والمبيض وعنق الرحم والبنكرياس والقولون والمستقيم في مراحلها المبكرة بهدوء.

وقد تكون الأعراض غامضة كالتعب وفقدان الشهية وضيق التنفس الخفيف وفقدان الوزن غير المبرر أو الشعور المستمر بعدم الراحة، ولأن هذه العلامات تبدو غير ضارة، لذا يتجاهلها الكثيرون.

لماذا يعد الفحص مهما؟

يساعد الفحص على اكتشاف السرطان قبل ظهور الأعراض وأثبتت فحوصات الماموجرام ومسحات عنق الرحم، والتصوير المقطعي المحوسب بجرعات منخفضة، وفحوصات القولون في خفض وفيات السرطان بشكل ملحوظ.

يجب استشارة الطبيب فورا عند ملاحظة أي تغييرات بسيطة أو غير المؤلمة، مثل التعب المستمر أو النزيف غير المعتاد أو تغيرات الجلد، لأن تجاهل هذه الإشارات الخفية قد يسمح للأورام السرطانية الصامتة بالنمو.

