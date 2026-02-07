أول منشور من هند صبري بعد أزمتها مع مها نصار

"إطلالة غير تقليدية".. جلسة تصوير أصالة من استعدادات حفلها الغنائي في الإمارات

كشفت الفنانة هند صبري عن عددً من الصور، من مشاركتها لقائها ببرنامج "شارك تانك"، والمذاع على قناة "سي بي سي".

ونشرت هند مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" بصحبة رجل الأعمال أحمد السويدي، ومحمد منصور، وأيمن عباس، ومحمد فاروق عبدالمنعم.

وتفاعل المتابعين، مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر يا هند"، "منتظرين الحلقة"، "هتنوري البرنامج"، "حلقة ضرب نار".

والفنانة مها نصار، كشفت عن تفاصيل خلافها مع فنانة شهيرة، وقع في كواليس تصوير مسلسل يجمعهما ومن المقرر عرضه قريبا.

وتحدثت الفنانة مها نصار عن تفاصيل خلاف نشب بينها وبين فنانة شهيرة، في كواليس عمل من المقرر عرضه خلال الفترة المُقبلة، تطورًا سريعا، إذ قامت بتعديل منشور كتبته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، معلنة من خلاله الاسم الأول للفنانة.

مها كتبت "أنا ممكن أسامحك على سواد قلبك وغيرتك وحقدك لإن ده يخصك لوحدك لكن تتطاولي عليا وتردحيلي قدام الناس، وتحاولي طول الوقت تقلي مني وتكسريني، وتقلي أدبك عليا مستحيل أسامحك أبدا مهما كانت النتيجة".

وأضافت "مع العلم إني اشتكيت لكل الناس وشافوها وبقالي اكتر من شهرين ساكتة، والكل عمل نفسه مش واخد باله، أنا ماليش في كلمة كل عيش واعمل نفسك مش واخد بالك، أنا جاية أعمل حاجة بحبها ومش مضطرة انزل من نفسي أبدا، ثانيا أكل العيش من غير كرامة ده قلة قيمة".

ثم أجرت تعديل على البوست الأخير، ووضعت الاسم الأول من الفنانة التي تقصدها، قائلة "وياريت يا هند تبطلي تعملي حملات عليا أنا وهدى لأن هدى مش طرف في المشكلة".

يذكر أن مها نصار تشارك في رمضان 2026 ببطولة مسلسلين، الأول "مناعة" بطولة هند صبري، ميمي جمال، خالد سليم، كريم قاسم، أحمد خالد صالح، هدى الإتربي، محمد أنور، قصة عباس أبو الحسن، سيناريو وحوار عمرو الدالي، إخراج حسين المنباوي.

والعمل الثاني هو مسلسل على قد الحب، تأليف مصطفى جمال هاشم، بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، أحمد سعيد عبدالغني، إخراج خالد سعيد