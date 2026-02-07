السعودية تستحوذ على 49% من حصة شركة "طيران ناس سوريا" الجديدة

(د ب أ)

أعلنت شركة "طيران ناس" السعودية، اليوم السبت أنها ستتملك حصة تبلغ 49% من شركة "طيران ناس سوريا" الجديدة، التي تم توقيع اتفاقية تأسيسها في العاصمة السورية دمشق، فيما ستتملك هيئة الطيران المدني السوري حصة الـ 51% المتبقية.

وأوضحت "طيران ناس" في بيان لها اليوم السبت، أن الشركة الجديدة ستعتمد نموذج الطيران الاقتصادي بمعايير عالمية، مشيرة إلى أنها ستبدأ عملياتها التشغيلية في الربع الرابع من العام الجاري 2026.

وستتولى "طيران ناس سوريا" تشغيل رحلات جوية إلى عدد من الوجهات في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، بما يعزز الربط الجوي الإقليمي والدولي لسوريا.

وكان وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، كشف في وقت سابق عقب توقيع المملكة وسوريا اليوم السبت في دمشق على 5 اتفاقيات استراتيجية، عن مشروع لتطوير مطار حلب عبر صندوق "إيلاف" بقيمة 7 مليارات ريال، مشيراً إلى أن إجمالي الاتفاقيات ومذكرات التعاون الموقعة بين البلدين حتى الآن تجاوز 80 اتفاقية، بقيمة إجمالية تتخطى 40 مليار ريال.

وكان وفد سعودي قد وصل في وقت سابق اليوم السبت إلى دمشق في زيارة رسمية برئاسة وزير الاستثمار، حيث تأتي الزيارة كجزء من جهود دعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مستهدفةً تنفيذ مجموعة من المشاريع الاستثمارية المشتركة في مجالات الطيران والاتصالات والبنية التحتية.

وتُعد هذه الزيارة امتداداً للقاءات والمنتديات التي نُظمت خلال العام الماضي، وأسفرت عن اتفاقيات رسخت أسس التعاون الاقتصادي بين الرياض ودمشق، في خطوة تعكس التوجه الجاد نحو تعميق العلاقات وتوسيع الاستثمارات المتبادلة.

وتُصنف الاستثمارات السعودية الجديدة في سوريا بأنها الأكبر منذ رفع العقوبات الأمريكية، مما يعكس الثقة في مناخ الاستثمار السوري الجديد. ويأتي ذلك ثمرة جهود دبلوماسية حثيثة بقيادة السعودية لدعوة المجتمع الدولي لرفع العقوبات، وهو ما تحقق بتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إلغاء "قانون قيصر"، دعماً للعملية الانتقالية الاقتصادية.