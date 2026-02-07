إعلان

تظهر فجأة على الرقبة.. علامة تكشف مرضا يلازمك مدى الحياة

كتب : أحمد الضبع

09:00 م 07/02/2026

صورة تعبيرية

يعاني بعض الأشخاص من تغير في لون الجلد حول الرقبة فجأة دون معرفة أنه قد يكون علامة مبكرة على مقاومة الأنسولين، والتي تعد مؤشرا قويا للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وقال الدكتور أحمد حسني، أخصائي الباطنة والغدد الصماء، إن هذه العلامة تظهر على شكل اسمرار أو سماكة في الجلد خلف الرقبة، وغالبا ما تكون مرتبطة بارتفاع مستويات الأنسولين في الدم، ما يشير إلى مقاومة الأنسولين، وهي المرحلة التي تسبق الإصابة بالسكري.

وأضاف حسني في تصريحات لـ"مصراوي أن "مقاومة الأنسولين لا تظهر بأعراض واضحة في البداية، لذا فإن ملاحظة هذه التغيرات الجلدية قد تساعد على التشخيص المبكر، وتمكين المريض من اتخاذ خطوات وقائية مثل تعديل نمط الحياة، فقدان الوزن، وممارسة الرياضة بانتظام لتقليل خطر الإصابة بالسكري المزمن.

وأكد أنه على المرضى مراجعة الطبيب فور ملاحظة أي اسمرار غير معتاد حول الرقبة أو مناطق أخرى مثل الإبطين أو المفاصل، خاصة إذا كان مصحوبا بعوامل خطر مثل السمنة أو تاريخ عائلي للإصابة بالسكري.

وأوضح أن التشخيص المبكر لهذه الحالة قد يحمي المريض من مضاعفات السكري الخطيرة على القلب والكلى والعينين، مشددا على أهمية التوعية بأعراض ما قبل السكري، والتدخل المبكر للحفاظ على الصحة على المدى الطويل.

اقرأ أيضا:

