تحمل المنازل أكثر من 340 نوع من البكتيريا التي تتواجد في أدوات مختلفة داخل المنزل، وذلك حسب ما كشفته الدراسات الحديثة، مع العلم أن بعض الأدوات يفوق في تلوثه "مقاعد المراحيض"، ما يجعل الوعي بأماكن تركز الميكروبات واتباع بروتوكولات تعقيم دقيقة ضرورة قصوى للحفاظ على الصحة الجسدية والنفسية.

وبحسب موقع "krishijagran"، إليك قائمة بأكثر العناصر المنزلية احتواءً على الجراثيم وكيفية التعامل معها:

1- إسفنجات غسل الصحون

تعتبر الإسفنجة الأداة الأكثر تلوثاً على الإطلاق، توفر إسفنجات غسل الصحون الرطوبة وبقايا الطعام بيئة مثالية لنشوء مستعمرات بكتيرية مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية.

استبدالها كل أسبوعين، أو تعقيمها دورياً بنقعها في محلول الكلور، يفضل استبدالها بقطع قماش قطنية يمكن غسلها بالماء الساخن.

2- حامل فرشاة الأسنان

بسبب موقعها القريب من المرحاض، تصبح هذه الحوامل عرضة لـ "الرذاذ البكتيري"، حيث يمكن أن تحمل ما يقارب 2.4 مليون كائن بكتيري، لذا غسله مرتين أسبوعياً بالماء الساخن والصابون، مع الحرص على تغطية رأس الفرش.

3- ألواح التقطيع

تؤكد الأبحاث أن ألواح التقطيع تكون أكثر تلوثاً من مقاعد المراحيض بمقدار 200 مرة نتيجة تلامسها مع اللحوم النيئة، غسل الألواح البلاستيكية في غسالة الصحون وذلك لأنها تحمل حرارة عالية، وتعقيم الخشبية بالخل والماء، مع ضرورة فصل ألواح اللحوم عن الخضروات.

4 - حوض المطبخ

الرطوبة الدائمة تجعل الحوض بيئة خصبة تفوق المرحاض في شدة التلوث الجرثومي، لذا من الضروري الحرض على التطهير اليومي بالماء الدافئ والكلور.

5- الكاتل وماكينة القهوة

خزانات المياه الدافئة والرطبة في ماكينات القهوة والكاتل تحتوي على 84 ألف بكتيريا، بالإضافة إلى نمو الفطريات، وإجراء دورة تنظيف بالخل دورياً، ثم شطف الجهاز بعدة دورات من الماء النظيف لضمان خلوه من الرواسب.

6- مقابض الفرن والصنابير

تعتبر هذه الأجزاء "منسية" في جدول التنظيف رغم لمسها المتكرر بأيدٍ ملوثة أثناء الطهي أو بعد استخدام الحمام، لذا يجب فك مقابض الفرن ونقعها أسبوعياً، ومسح مقابض الصنابير يومياً بـ مناديل معقمة للحد من الانتشار السريع للبكتيريا.

7- أسطح المطبخ

هناك 32% من أسطح العمل في المطابخ ملوثة ببكتيريا ضارة نتيجة تراكم الأدوات والأطعمة، واستخدام منظفات مخصصة لكل نوع سطح، وتجنب استخدام فوط التنظيف القديمة التي تنقل العدوى بدلاً من إزالتها.

8- أجهزة التحكم عن بعد

تنتقل الأجهزة بين أيدي الجميع، ما يجعل أكثر من 50% منها مأوى للخمائر والعفن، لذا يجب مسحها بانتظام بمحلول كحولي (70% كحول) مع تنظيف حجرة البطاريات بعناية.

9- سلة المهملات

حتى مع استخدام الأكياس، تتسرب السوائل لتخلق بيئة بكتيرية نشطة، وغسل الحاوية بالكامل شهرياً بالماء والكلور، وتطهير المنطقة المحيطة بها بانتظام.

