لسبب غير متوقع.. لماذا يجب شرب 80٪ من الماء قبل الرابعة عصرا؟

شرب الماء له فوائد غذائية كبيرة على صحة الجسم، من أبرزها ترطيب الجسم وتحسين عملية الهضم، كما أن تناول 80٪ من كمية الماء اليومية قبل الساعة الرابعة عصرا يعود بفوائد صحية غير متوقعة على الجسم، وهو ما نكشفه لكم وفقا لـ "health".

فوائد تناول 80% من الماء قبل الرابعة عصرا

من الأفضل دائما شرب الماء عند الشعور بالعطش، ولكن شرب معظم السوائل قبل الساعة الرابعة مساء يقلل من احتمالية الاستيقاظ للذهاب إلى الحمام ليلا،

وهذا بدوره يسهم في الحفاظ على رطوبة الجسم خلال النهار والحصول على نوم أفضل.

فوائد شرب الماء في وقت مبكر من اليوم

قالت أخصائية التغذية الأمريكية كيسي فافريك إن شرب الماء في وقت مبكر من اليوم يعزز عملية الهضم ويعوض السوائل المفقودة طوال الليل.

لماذا يجب عليك تجنب تناول القهوة في الصباح؟

إحدى العادات التي يجب التوقف عنها هي بدء اليوم بتناول القهوة، لأنها قد تسبب الجفاف، لذا من الأفضل شرب بالماء بدلا من ذلك وتناول الكافيين في وقت لاحق من الصباح.

كما أن تقليل استهلاك الماء قبل النوم بساعات يساعد على تحسين جودة النوم وتجنب الاستيقاظ للتبول أثناء النوم، لأنه قد يؤثر سلبا على صحة الإنسان.

علامات تدل أنك لا تشرب كمية كافية من الماء

الامتناع عن السوائل مبكرا جدا قد يؤدي إلى نقص الترطيب والصداع والتشنجات أو انخفاض الأداء.

وقد يكون هذا الأمر خطيرا على الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بكثافة في الليل.

علامات الجفاف

بول أصفر داكن

تشوش ذهني

انخفاض الطاقة أو زيادة التعب

جفاف الفم

الصداع

إمساك

تشنجات عضلية

دوخة

أعراض تدل أنك تشرب الكثير من الماء

كثرة التبول (أكثر من مرة في الساعة)

الانتفاخ

الغثيان

بول عديم اللون

الاستيقاظ للتبول طوال الليل

وبما أن كلا من الجفاف والإفراط في شرب الماء يمثلان مشكلات صحية خطيرة، فمن المهم تحقيق التوازن الصحيح لضمان حصول جسمك على أفضل كمية من الماء للحفاظ على صحتك.



