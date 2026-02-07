مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

شبيبة القبائل

0 0
21:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

0 0
21:00

يانج افريكانز

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

2 0
14:30

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي

أرسنال

3 0
17:00

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

بورنموث

1 1
17:00

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

2 2
19:30

برينتفورد

الدوري الإسباني

برشلونة

3 0
17:15

مايوركا

جميع المباريات

تشكيل الأهلي أمام شبيبة القبائل.. مروان عثمان يقود الخط الهجومي

كتب - محمد عبد السلام:

07:47 م 07/02/2026 تعديل في 07:50 م
أعلن ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري، في المباراة التي تقام بين الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة في دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقام المباراة على حسين آيت أحمد معقل شبيبة القبائل.

ويدخل النادي الأهلي اللقاء وهو يحتل صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، بينما يدخل فريق شبيبة القبائل اللقاء وهو يتذيل المجموعة برصيد نقطتين.

ويشهد تشكيل المارد الأحمر، بتواجد مصطفى شوبير أساسيًا في حراسة المرمى، ويقود الهجوم مروان عثمان إحدى الصفقات الجديدة في انتقالات الشتاء.

تشكيل الأهلي اليوم أمام شبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - بن رمضان

خط الهجوم: بن شرقي - تريزيجيه - مروان عثمان

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

