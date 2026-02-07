أعلن ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري، في المباراة التي تقام بين الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة في دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقام المباراة على حسين آيت أحمد معقل شبيبة القبائل.

ويدخل النادي الأهلي اللقاء وهو يحتل صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، بينما يدخل فريق شبيبة القبائل اللقاء وهو يتذيل المجموعة برصيد نقطتين.

ويشهد تشكيل المارد الأحمر، بتواجد مصطفى شوبير أساسيًا في حراسة المرمى، ويقود الهجوم مروان عثمان إحدى الصفقات الجديدة في انتقالات الشتاء.

تشكيل الأهلي اليوم أمام شبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - بن رمضان

خط الهجوم: بن شرقي - تريزيجيه - مروان عثمان