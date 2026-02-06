استخدام المرحاض أكثر من المعتاد قد يكون علامة على إصابتك بمرض خطير قد يكون مميتا.

ومن الأعراض الأقل شيوعا للإصابة بمرض السكري من النوع الأول كثرة التبول، إذ يحدث ذلك عندما تجبر المستويات المرتفعة للسكر في الدم الكليتين على تصفية الجلوكوز الزائد وإفرازه عبر البول، مما يؤدي إلى زيادة التبول خلال ساعات الليل.

العلامات الرئيسية التي تدل على الإصابة بمرض السكري

العطش، والتعب، والنحافة، وكثرة الذهاب إلى المرحاض.

وفي كثير من الحالات كشف المصابون عن حاجتهم للتبول أكثر من المعتاد، حوالي أربع إلى ثماني مرات في اليوم، وأحيانا كل 15 إلى 20 دقيقة، وفقا لصحيفة "إكسبريس".

ويؤدي التبول المتكرر أيضا إلى زيادة الشعور بالعطش، حيث يفقد الجسم السوائل بسرعة، مما يسبب الجفاف والحاجة المستمرة لشرب المزيد من السوائل، وبالتالي تلجأ إلى استخدام المرحاض بشكل متكرر.

ومن المهم اكتشاف هذه الأعراض مبكرا فإذا تركت دون تشخيص وعلاج، يمكن أن ترتفع مستويات الجلوكوز في الدم بشكل كبير مما قد يؤدي إلى الحماض الكيتوني السكري.

ويتسبب ذلك في القيء والجفاف والتشوش الذهني والغيبوبة وفي الحالات الشديدة قد يؤدي إلى الوفاة إذا لم يتم علاجه على الفور.

