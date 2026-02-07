إعلان

تناوله بعد الإفطار.. مشروب رمضاني يعزز صحة الكليتين

كتب : نرمين ضيف الله

08:00 م 07/02/2026

صورة تعبيرية

مشروب الخروب من المشروبات الرمضانية الأساسية التي لا تكتمل سفرة الإفطار من دونها، فهو ليس مجرد مشروب منعش، بل كنز صحي غني بالعناصر الغذائية.

ووفقًا لموقع Healthline الطبي، يحمل الخروب فوائد عديدة تدعم صحة الجسم وتُحسن وظائف الكلى.

تعزيز صحة الكلى

الخروب يحتوي على نسبة جيدة من مضادات الأكسدة، التي تساعد في تقليل الالتهابات ومحاربة الجذور الحرة، وهو ما ينعكس إيجابيًا على وظائف الكلى، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من إجهاد كلوي ناتج عن نمط حياة غير صحي.

المساعدة في التخلص من السموم

يساهم مشروب الخروب في دعم عملية التخلص من السموم داخل الجسم، بفضل احتوائه على مركبات طبيعية تساعد الكلى والكبد على أداء دورهما الحيوي في تنقية الدم، ما يقلل من تراكم المواد الضارة.

تنظيم مستوى السكر في الدم

يتميز الخروب بانخفاض مؤشره الجلايسيمي مقارنة بالعديد من المشروبات الأخرى، ما يجعله خيارًا مناسبًا لمرضى السكري، ويساعد على الحفاظ على استقرار مستويات السكر دون إجهاد الكلى.

تحسين الهضم ودعم صحة القولون

الخروب غني بالألياف الغذائية التي تُحسن حركة الأمعاء وتدعم صحة الجهاز الهضمي، وهو ما ينعكس بشكل غير مباشر على صحة الكلى، إذ يقلل من الضغط الناتج عن اضطرابات الهضم المزمنة.

دعم صحة القلب والجسم بشكل عام

يحتوي الخروب على معادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، التي تلعب دورًا مهمًا في تنظيم ضغط الدم ودعم صحة القلب، ما يساهم في تحسين الدورة الدموية وتقليل العبء على الكلى.

