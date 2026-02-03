إعلان

6 أطعمة تساعد على نضارة البشرة وتحارب الشيخوخة

كتب : أسماء مرسي

01:00 ص 03/02/2026

تعبيرية

مع التقدم في العمر، يبحث الكثيرون عن طرق طبيعية للحفاظ على الصحة والبشرة وتقليل علامات الشيخوخة.

وهناك العديد من الأطعمة التي يمكن أن تدعم الصحة العامة، وتحافظ على نضارة البشرة، وتعزز الشيخوخة الصحية بطريقة طبيعية وآمنة، وفقا لموقع ""VeryWellHealth".

الأفوكادو

يتميز الأفوكادو بغناه بالدهون الأحادية غير المشبعة التي تدعم صحة القلب والجلد، كما يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة مثل الكاروتينات، التي تساعد على تحسين مرونة الجلد وتماسكه عند تناوله بانتظام.

الطماطم

مصدر غني بفيتامين C والليكوبين، مضاد أكسدة قوي يقلل من أضرار أشعة الشمس على البشرة.

التوت

غني بمضادات الأكسدة، التي تقلل تلف الخلايا المرتبط بالعمر، كما أن تناوله يعزز صحة القلب ويقلل الالتهابات في الجسم.

الشوكولاتة الداكنة

عند اختيار الشوكولاتة بنسبة كاكاو 70% أو أكثر، يمكن الاستفادة من الفلافونويدات التي تحسن تدفق الدم إلى الجلد وتوفر حماية نسبية من الأشعة فوق البنفسجية، مع ضرورة تجنب الأنواع الغنية بالسكر.

الأسماك الدهنية

السلمون والسردين من أفضل المصادر لأحماض أوميجا-3 الدهنية والبروتين، التي تحمي القلب وتحافظ على الكتلة العضلية التي تتراجع مع التقدم في العمر.

اللوز

يحتوي على دهون صحية وألياف وفيتامين E، الذي يحمي الخلايا من التلف، ويقلل من التجاعيد والتصبغات الجلدية.

