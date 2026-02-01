ما نشربه يوميا قد يؤثر على صحة الأمعاء، فيوجد العديد من المشروبات التي قد تسبب الانتفاخ والإرهاق واضطرابات الهضم ومشكلات صحية مزمنة.

وقالت ريان لامبرت أخصائية التغذية الروسية: "يتأثر ميكروبيوم الأمعاء بعدة عوامل، أبرزها السوائل التي يستهلكها الإنسان، حيث يمكن أن يؤدي الإفراط في بعض المشروبات إلى خلل في توازن البكتيريا النافعة"، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت: "تعد الأمعاء موطنا لـ التريليونات من الكائنات الدقيقة التي تؤدي دورا أساسيا في هضم الطعام وتقوية المناعة وتقليل الالتهابات وتحسين التمثيل الغذائي".

وأشارت: "عندما يكون هذا النظام جيدا تعمل البكتيريا المفيدة على حماية الجهاز الهضمي، لكن اختلاله يسبب السمنة والسكري وأمراض القلب".

وأوضحت: "بعض المشروبات يساعد على الترطيب وزيادة البكتيريا النافعة، بينما يسبب بعضها الآخر تهيج بطانة الأمعاء واضطراب الميكروبيوم".

لذا تناول الماء والشاي الأخضر الخفيف والمشروبات المخمرة مثل الكفير يعد من أفضل الخيارات لصحة الأمعاء.

المشروبات التي تضر الجهاز الهضمي

العصائر المركزة

غنية بالسكر وقليلة الألياف ومرتفعة الحموضة، ما قد يؤدي إلى تهيج المعدة والارتجاع والغثيان.

حليب الشوفان التجاري

تحتوي بعض أنواعه على زيوت ومكثفات تسبب اضطرابات هضمية خاصة لدى أصحاب الأمعاء الحساسة.

المشروبات الدايت

تحتوي المحليات الصناعية، مما يؤثر على توازن بكتيريا الأمعاء لدى بعض الأشخاص، خاصة عند الإفراط في تناولها.

المشروبات المحلاة بالسكر

تسهم في تقليل تنوع البكتيريا النافعة، وترتبط بزيادة الالتهابات واضطرابات الهضم.

مشروبات الطاقة

تجمع بين الكافيين والمحليات والحموضة والمواد المضافة، ما يجعلها من أكثر المشروبات إزعاجا للجهاز الهضمي.

مخفوقات البروتين المصنعة

قد تحتوي على محليات وكحوليات سكرية ومكثفات تسبب الغازات والإسهال، كما قد يسبب بروتين مصل اللبن مشكلات لمن يعانون من عدم تحمل اللاكتوز.

