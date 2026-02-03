إعلان

استكمال محاكمة 42 متهمًا بخلية التجمع.. اليوم

كتب : محمود الشوربجي

04:00 ص 03/02/2026

محاكمة تعبيرية

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، نظر جلسة محاكمة 42 متهمًا في القضية رقم 4940 لسنة 2025، جنايات التجمع.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين جميعا لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة من القيام بعملها وتعطيل أحكام الدستور والقانون، حيث تستخدم القوة والعنف في تحقيق أغراضها وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، بأن انضم لجماعة إرهابية.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين الأول والثاني والسابع والعشرون والحادي والعشرون والسابع والعشرون ومن الثاني وحتى الخامس ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

