بعد وفاة ملكة جمال كاليفورنيا.. علامات تكشف الإصابة بسرطان القولون

توفيت ملكة جمال كاليفورنيا، أندريا أندرادي، عن عمر 35 عاما، بعد 9 سنوات صراع مع سرطان القولون.

وكانت أندرادي شُخصت بالمرض عام 2017، عندما كانت في السادسة والعشرين من عمرها، حيث تبين إصابتها بالمرحلة الثالثة من سرطان القولون، وفقا لموقع "people".

وفي هذا السياق، إليكم أعراض سرطان القولون وأسبابه، إضافة إلى طرق العلاج، وفقا لموقع "clevelandclinic".

أعراض سرطان القولون

يتطور سرطان القولون عادة ببطء حتى يتحول الورم الحميد ما قبل السرطاني إلى ورم سرطاني فعلي، وعند ظهور الأعراض، فإنها تشمل:

آلام مستمرة في البطن.

انتفاخ البطن.

وجود دم على البراز أو بداخله.

الإصابة بالإمساك أو الإسهال.

الإحساس بعدم إفراغ الأمعاء بالكامل بعد التبرز.

الشعور بالتعب أو الضعف العام.

فقدان الوزن غير المبرر.

أسباب سرطان القولون وعوامل الخطر

ينشأ سرطان القولون نتيجة طفرات جينية تحوّل الخلايا السليمة إلى خلايا سرطانية، تبدأ بالانقسام والتكاثر لتشكل سلائل سرطانية داخل القولون، ومع مرور الوقت، ينتشر الورم جدار القولون وينتشر إلى مناطق أخرى من الجسم.

هناك عدة عوامل تزيد من خطر الإصابة، أبرزها:

التقدم في العمر، خاصة بعد سن الخمسين.

وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون أو الأورام الحميدة.

الإصابة بعدد كبير من سلائل القولون.

العوامل الوراثية، مثل متلازمة لينش والسلائل الورمية الغدية العائلية.

السمنة أو زيادة الوزن.

تدخين السجائر.

تناول الكحول بانتظام.

متى يجب طلب الرعاية الطبية؟

ينصح الأطباء بضرورة الذهاب للطبيب المختص فورا في حال استمرار آلام البطن، أو ملاحظة وجود دم في المرحاض أو على ورق التواليت بعد التبرز، إذ تكون هذه الأعراض مؤشرا على مشكلات صحية خطيرة تستدعي الفحص والتشخيص المبكر.

الوقاية من سرطان القولون

يمكن تقليل خطر الإصابة به من خلال اتباع نمط حياة صحي، يشمل:

اتباع نظام غذائي متوازن غني بالخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات قليلة الدهون.

الإقلاع عن التدخين.

تجنب تناول الكحول أو التقليل منه قدر الإمكان.

الحفاظ على وزن صحي ومؤشر كتلة جسم مناسب.

الخضوع للفحوصات الدورية، خاصة لمن لديهم تاريخ عائلي مع المرض، بدءا من سن 45 عاما.