تغيرات بسيطة في القدمين تكشف مشكلات صحية لا يجب تجاهلها،حيث يمكن أن تعكس اضطرابات خفية في وظائف الكبد والكلى قبل ظهور أعراض واضحة.

وبحسب ما ذكره موقع "webmd"، وفيما يلي أبرز العلامات التي تظهر في القدمين وتشير إلى وجود خلل محتمل في وظائف الكبد أو الكلى.

علامات ضعف وظائف الكبد والكلى في القدمين

تورم القدمين والكاحلين (الوذمة المحيطية):

ينتج عن تليف الكبد وما يصاحبه من انخفاض الألبومين أو ارتفاع ضغط الدم البابي، ما يؤدي إلى احتباس السوائل.

ويحدث في الكلى نتيجة عجزها عن التخلص من السوائل والأملاح الزائدة، ويتميز ببقاء أثر الضغط لبضع ثوانٍ.

حكة شديدة في باطن القدمين:

استمرار الشعور بحكة في القدمين أو تزداد ليلًا، تدل على تراكم أملاح الصفراء في الدم، وهو أمر شائع في أمراض الكبد الصفراوية، وفي حالة خلل الكلى غالبًا ما ترتبط بتراكم السموم واختلال المعادن، خاصة ارتفاع الفوسفور في حالات القصور الكلوي.

اصفرار الجلد أو أظافر القدمين:

علامة على ضعف قدرة الكبد على معالجة مادة البيليروبين.

ظهور نقاط حمراء:

تشير الأوعية الدموية الدقيقة الظاهرة أو البقع الداكنة إلى اضطراب في الدورة الدموية أو ارتفاع هرمون الإستروجين المرتبط بأمراض الكبد.

تشقق الكعبين المزمن:

في بعض الحالات، يرتبط بنقص عناصر غذائية مثل أوميجا 3 أو فيتامينات معينة نتيجة ضعف وظائف الكبد والكلى.

حرقان أو تنميل القدمين:

ينتج عن اعتلال الأعصاب بسبب تراكم السموم في الجسم، بسبب خلل وظائف الكلى والكبد.

الشعور بالتنميل أو الحرقان:

نتيجة تلف الأعصاب الطرفية المرتبط بضعف وظائف الكلى والكبد، ينتج عن ذلك الشعور بالحرقان والتنميل.

كدمات غير مبررة:

سهولة ظهور الكدمات تعكس نقص عوامل التخثر التي يصنعها الكبد.

تشنجات عضلية متكررة:

تنجم عن اضطراب توازن الكهارل مثل الصوديوم والكالسيوم والبوتاسيوم، بسبب خلل وظائف الكلى والكبد.

بطء التئام الجروح أو القرح:

يكون بسبب ضعف الدورة الدموية وتلف الأعصاب، ما يزيد خطر العدوى.

تغير لون القدمين:

تغير لون القدمين ويكون مائل إلى اللون الرمادي، مع ظهور بقع داكنة نتيجة التسمم المزمن، بسبب خلل وظائف الكلى والكبد.

متى يجب استشارة الطبيب؟

عند ملاحظة أكثر من عرض بشكل متكرر أو مستمر، ينصح بمراجعة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة، لأن هذه العلامات تتشابه مع أمراض أخرى، ويظل التشخيص المبكر خطوة حاسمة لحماية صحة الكبد والكلى، وفقًا لما ذكره موقع "kidney".