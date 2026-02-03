أظهرت دراسة حديثة أن قلة النوم لا تؤثر فقط على اليقظة والتركيز، بل تشمل البنية العصبية للدماغ، مثل الغلاف العازل للألياف العصبية، ما يهدد سرعة وكفاءة نقل الإشارات العصبية.

توصل باحثون من جامعة كاميرينو الإيطالية إلى أن الحرمان من النوم يؤثر على الغلاف الدهني المعروف بالميالين، وهو عنصر أساسي لعزل الألياف العصبية وضمان سرعة نقل الإشارات بين خلايا الدماغ، وفقا لموقع "sciencealert".

وأوضحت الدراسة المنشورة في مجلة "PNAS" العلمية أن الضرر يحدث داخل الخلايا قليلة التغصن، المسؤولة عن تنظيم الدهون والكوليسترول الضروري لتكوين الميالين.

العلاقة بين جودة النوم وسلامة المادة البيضاء

حلل الباحثون صور الرنين المغناطيسي لـ185 شخصا، ووجدوا أن الأشخاص الذين يعانون من قلة في جودة النوم أظهروا تراجعا في سلامة المادة البيضاء، وهي المنطقة المسؤولة عن الربط السريع بين مناطق الدماغ المختلفة، ما يؤكد أهمية النوم في الحفاظ على البنية العصبية.

كما أجريت تجارب على فئران حُرمت من النوم لمدة 10 أيام متواصلة، حيث لوحظ ترقق الغلاف العازل للألياف العصبية رغم ثبات حجمها، تباطؤ سرعة الإشارات العصبية بنسبة تصل إلى ثلث السرعة الطبيعية، إضافة إلى ضعف التنسيق بين مناطق الدماغ، وتأثر الأداء في اختبارات الذاكرة والحركة.

كما أظهر التحليل الجيني أن الحرمان من النوم أضعف تنظيم الكوليسترول داخل الخلايا قليلة التغصن، مما حدّ من قدرتها على إنتاج الميالين بكفاءة.

ومنح الباحثون الفئران دواء يُعرف بـCyclodextrin، ساعد على استعادة نقل الكوليسترول داخل الخلايا، الأمر الذي أدى إلى تحسن ملحوظ في الذاكرة والأداء الحركي، مؤكّدًا أن الخلل الكيميائي هو السبب الأساسي للضرر الناتج عن قلة النوم.

على الرغم من أن الجزء الأكبر من النتائج استند إلى نماذج حيوانية، يحذر الباحثون من تأثير الحرمان المزمن من النوم على البشر، خاصة مع أنماط الحياة الحديثة:

تباطؤ ردود الفعل وزيادة الأخطاء.

ضعف التركيز والذاكرة.

ارتباط متزايد بأمراض القلب والاكتئاب والخرف.

أشار الفريق إلى أن النوم ليس مجرد راحة ذهنية، بل عملية حيوية لإصلاح الدماغ وحماية خلاياه، محذرين من أن تجاهله يترك آثارا عصبية أعمق.

