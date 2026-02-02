لقيت عضوة بهيئة التدريس في جامعة أسيوط وزوجة رئيس المحكمة الاقتصادية بالمحافظة مصرعها، فيما تُوفي نجلهما متأثرًا بإصابته، وأصيب رئيس المحكمة، إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط/القاهرة الصحراوي الشرقي بالقرب من بوابة أسيوط الشمالية.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق الجيش بدائرة المحافظة، ووجود مصابين ووفيات. وعلى الفور، تحركت قوات الشرطة وضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وتبين من الفحص إصابة المستشار عمرو ر. م، 49 عامًا، رئيس المحكمة الاقتصادية بأسيوط، بكدمات متفرقة، وإصابة نجله ياسين، 9 أعوام، باشتباه ما بعد الارتجاج، بينما فارقت زوجته سهى ص. أ، 43 عامًا، الحياة في موقع الحادث.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، كما تم إيداع جثمان المتوفاة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة. إلا أن الطفل تُوفي لاحقًا متأثرًا بإصابته.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث والوقوف على أسبابه.