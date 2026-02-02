إعلان

بعد ساعات من رحيل الأم… الابن يلحق بها في حادث مأساوي على طريق أسيوط الصحراوي

كتب : محمود عجمي

11:01 م 02/02/2026

جانب من الحادث

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لقيت عضوة بهيئة التدريس في جامعة أسيوط وزوجة رئيس المحكمة الاقتصادية بالمحافظة مصرعها، فيما تُوفي نجلهما متأثرًا بإصابته، وأصيب رئيس المحكمة، إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط/القاهرة الصحراوي الشرقي بالقرب من بوابة أسيوط الشمالية.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق الجيش بدائرة المحافظة، ووجود مصابين ووفيات. وعلى الفور، تحركت قوات الشرطة وضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وتبين من الفحص إصابة المستشار عمرو ر. م، 49 عامًا، رئيس المحكمة الاقتصادية بأسيوط، بكدمات متفرقة، وإصابة نجله ياسين، 9 أعوام، باشتباه ما بعد الارتجاج، بينما فارقت زوجته سهى ص. أ، 43 عامًا، الحياة في موقع الحادث.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، كما تم إيداع جثمان المتوفاة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة. إلا أن الطفل تُوفي لاحقًا متأثرًا بإصابته.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث والوقوف على أسبابه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انقلاب سيارة ملاكي طريق أسيوط الصحراوي مصرع زوجة رئيس المحكمة الاقتصادية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب: لم أكن صديقا لإبستين ولم أزر جزيرته الموبوءة
شئون عربية و دولية

ترامب: لم أكن صديقا لإبستين ولم أزر جزيرته الموبوءة
الإفتاء تنشر دعاء في ليلة النصف من شعبان
الذكر و الدعاء

الإفتاء تنشر دعاء في ليلة النصف من شعبان

أول تعليق من أحمد أبو الغيط على وجود اسمه ضمن ملفات إبستين
شئون عربية و دولية

أول تعليق من أحمد أبو الغيط على وجود اسمه ضمن ملفات إبستين

"ظهور كامويش".. توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة البنك في الدوري المصري
رياضة محلية

"ظهور كامويش".. توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة البنك في الدوري المصري
راقب قدميك.. إشارات صامتة تكشف خلل الكبد والكلى
نصائح طبية

راقب قدميك.. إشارات صامتة تكشف خلل الكبد والكلى

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لماذا رفعت شركات السجائر الأسعار؟.. شعبة الدخان توضح الأسباب
أول تعليق من أحمد أبو الغيط على وجود اسمه ضمن ملفات إبستين
هل انتهى وقت المضاربة على الذهب؟.. رئيس الشعبة يوضح
انخفاض الحرارة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء
برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بمحافظة الشرقية
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
أزمة نقص كاش في ماكينات البنوك.. ما الأسباب؟
الرقم القومي العقاري والإيجار القديم.. إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027