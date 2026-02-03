إعلان

في الطقس البارد.. 5 مشروبات تُشعرك بالدفء وتحميك من الجفاف

كتب : أسماء مرسي

02:00 ص 03/02/2026

تعبيرية

الحفاظ على ترطيب الجسم لا يقتصر على فصل الصيف فقط، الشتاء أيضا يحتاج لجعل السوائل جزءا من الروتين اليومي، ومن الطرق الفعالة لفعل ذلك، الاعتماد على مشروبات دافئة تمنح الجسم الترطيب والدفء في نفس الوقت.

وفقا لموقع "VeryWellHealth"، إليك 5 مشروبات دافئة للحفاظ على ترطيب الجسم:

الماء الدافئ

في الشتاء، شرب الماء الدافئ أو بدرجة حرارة الغرفة يكون أسهل على المعدة، خاصة في الصباح، ويساعد على تحسين الهضم لدى بعض الأشخاص

ماء جوز الهند

ماء جوز الهند خيارا ممتازا، لاحتوائه على إلكتروليتات طبيعية مثل البوتاسيوم التي تساعد على توازن السوائل في الجسم، ويفضل اختياره دون إضافات سكرية وبكميات معتدلة.

المرق أو الشوربة الخفيفة

مرق الخضار، العظام، يوفر الترطيب والدفء في آن واحد، لكنه يحتوي أيضا على سعرات حرارية وصوديوم، لذلك يجب الاعتدال خاصة لدى مرضى ضغط الدم.

شاي الأعشاب

مثل النعناع، الزنجبيل، والقرفة، خالي من الكافيين، ويمنح دفئا ونكهة دون التأثير على توازن السوائل في الجسم، ما يجعله خيارا مناسبا للترطيب اليومي.

الحليب الدافئ

ا يمد الجسم بالسوائل فحسب، بل يوفر أيضا الكالسيوم والبروتين، ويمكن تعزيز فوائده بإضافة الكركم لتحضير "الحليب الذهبي"، المعروف بخصائصه المضادة للالتهاب، خاصة في المساء والأجواء الباردة.

