الأهلي يكشف سبب غياب بلعمري عن مباراة البنك

كتب - محمد عبد السلام:

كشف النادي الأهلي عن سبب غياب يوسف بلعمري عن قائمة الفريق، وغيابه عن مباراة البنك المرتقبة، والتي تجمع بينهما اليوم الثلاثاء بالدوري المصري.

وأوضح النادي أن غياب بلعمري جاء بسبب عدم جاهزية اللاعب البدنية، خاصة أنه لم يشارك مع الفريق في المباريات الرسمية منذ فترة طويلة.

وأقام ييس تورب المدير الفني للنادي الأهلي اجتماع مع اللاعب وشرح له وجهة نظره الفنية وحاجته للجاهزية البدنية.

وأكد ييس توروب على ثقته الكبيرة في بلعمري وقدراته العالية والتي كانت وراء التعاقد معه وقيده في القائمتين المحلية والأفريقية.