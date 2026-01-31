غالبًا ما يتطور تلف الكبد بصمت، لكن بعض الأعراض تصبح أكثر وضوحًا أو إزعاجًا في الصباح، وترتبط هذه العلامات عمومًا بعجز الكبد عن تنقية الدم من السموم، ومعالجة الصفراء، وإدارة مخزون الطاقة خلال الليل.

وفقا لما ذكره موقع "clevelandclinic"، إليك العلامات الصباحية الرئيسية التي تدل على تلف الكبد:

1- الشعور بالتعب شديد

الاستيقاظ بشعور التعب القوي صباحا، أو الضعف بالرغم من النوم عدد ساعات كافية، يشير إلى خلل غي وظائف الكبد.

2- الغثيان والقيء الصباحي

المعاناة من الغثيان والقيء فور الاستيقاظ، نتيجة لأن الكبد يبذل جهد أكبر في التخلص من السموم، ما يضغط على الجهاز الهضمي ويسبب هذه الأعراض.

3- انتفاخ في البطن

الشعور بضغط أو امتلاء أو ألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن أسفل الأضلاع عند الاستيقاظ من العلامات القوية لوجود خلل واضح في الكبد.

4- الخمول وصعوبة التركيز

الشعور بالضياع أو الخمول أو صعوبة التركيز، الذي يعرف باعتلال الدماغ الكبدي، وينتج عنه اضطرابًا في نمط النوم والاستيقاظ النوم نهارًا واليقظة ليلًا، وصعوبة في التركيز خلال فترة النهار.

5- تورم في الساقين أو الكاحلين

الاستيقاظ مع احتباس السوائل في الأطراف السفلية التي تعرف بأسم "وذمة"، يشير إلى عدم إنتاج الكبد كمية كافية من الألبومين الذي يلعب دوراً حيوياً في منع تسرب السوائل من الأوعية الدموية إلى الأنسجة.

متى يجب التوجه للطبيب المختص؟

إذا كنت تعاني من اليرقان "اصفرار الجلد أو العينين"، أو الشعور بألم شديد في البطن، أو تقيؤ دموي، أو تشوش ذهني حاد ومفاجئ، تشير هذه الأعراض إلى تلف كبدي متقدم وخطير، لذا يكون من الضروري التوجه للطبيب المختص.

