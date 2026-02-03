إعلان

ما سر الشعور بالتوتر والإرهاق في الشتاء؟

كتب : أسماء مرسي

01:30 ص 03/02/2026

تعبيرية

في فصل الشتاء، يلاحظ العديد من الأشخاص، خاصة الآباء والأمهات، زيادة في التوتر والإرهاق العاطفي، ما يؤدي إلى الانفعال السريع تجاه الأطفال.

الدكتورة إيرينا سيليفانوفا، خبيرة التغذية الروسية، أوضحت أن هذه الحالة لا ترتبط بالطقس وحده، بل هي نتيجة تفاعل الجهاز العصبي مع نقص العناصر الغذائية الأساسية، التي يمكن اكتشافها عبر تحاليل الدم المخبرية وعلاجها بشكل دقيق، وفقا لصحيفة "إزفيستيا" الروسية.

عناصر غذائية لمواجهة الإرهاق الشتوي:

البروتين

يشكل البروتين اللبنات الأساسية للجهاز العصبي، تشير سيليفانوفا إلى أن مستويات أقل من 74 قد تعكس نقص هذه "اللبنات الأساسية".

لذا يُنصح بإجراء فحص الأحماض الأمينية لوضع خطة غذائية مناسبة.

فيتامين D

هذا الهرمون القوي مشاركا في مئات التفاعلات الكيميائية بالجسم. نقص فيتامين D في الشتاء يزيد من التوتر العصبي، ويستدعي التعويض المنتظم عادة عبر المكملات الغذائية.

الحديد

عنصر حيوي للطاقة، كثيرون يعانون فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، وخاصة النساء بسبب الفقدان الفسيولوجي.

فحص الحديد الكلي ومستوى الفيريتين ضروري، إذ يشير مستوى الفيريتين أقل من 40 إلى نقص حتى إذا كان الحديد في الدم طبيعيًا.

المغنيسيوم وفيتامين B6

يؤديان دورا رئيسيا في تهدئة مستقبلات التوتر العصبي، وقياس المغنيسيوم داخل خلايا الدم الحمراء يعطي صورة أدق عن المخزون الفعلي.

وتشير الخبيرة إلى أن النساء يحتاجن إلى نحو 400 ملج من المغنيسيوم يوميا، وهو ما يصعب تحصيله من الطعام فقط، ما يجعل المكملات الغذائية خيارا مهما للحفاظ على التوازن العصبي والطاقة الشتوية.

