هل انتهى وقت المضاربة على الذهب؟.. رئيس الشعبة يوضح

أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب، أن السوق يشهد حاليًا مرحلة من الثبات النسبي في الأسعار، ناصحًا الجمهور بعدم التسرع في اتخاذ قرارات البيع أو الشراء. وأشار إلى أن الذهب قابل للارتفاع مجددًا، مطالبًا المواطنين بترقب السوق حتى تستقر الأوضاع.

وأضاف ميلاد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الاضطرابات الجيوسياسية الحالية تؤثر على أسعار المعادن بشكل عام، محذرًا من قرارات البيع المتسرعة في مثل هذا التوقيت.

وتابع أن أسعار الذهب على المدى البعيد ستشهد ارتفاعًا، لكنه لا يستطيع التكهن بحركتها على المدى القريب، ناصحًا بعدم الدخول في استثمارات ذهبية قصيرة الأجل.

وأوضح رئيس شعبة الذهب أن من اشترى الذهب مؤخرًا عليه الاحتفاظ به وعدم بيعه لتجنب الخسارة، مشيرًا إلى أن سعر الجرام عيار 21 تراوح بين 6450 و6480 جنيهًا بعد أن كان قد وصل إلى 7500 جنيه، معتبرًا أن رد الفعل الطبيعي في أوقات اهتزاز الأسواق يدفع الناس نحو حالة من عدم التوازن في القرارات.

وشدد ميلاد على أهمية العودة للتعامل مع الذهب كوسيلة للزينة والادخار كما كان سائدًا في الماضي، وليس كأداة للمضاربة السريعة، لافتًا إلى أن الإقبال الكبير على الشراء أدى سابقًا إلى وجود حجوزات على السبائك الذهبية.