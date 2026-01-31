مع قرب شهر رمضان المبارك، يحتاج الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول إلى توخي الحذر في اختيار ما يأكلونه، حتى لا تزيد مستويات الكوليسترول الضار في الدم، وتؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية.

وفقًا لموقع "Healthline"، هناك بعض الأطعمة التي يفضل تجنبها تمامًا، أو تقليلها بشكل كبير خلال فترة الصيام للحفاظ على صحة القلب.

الأطعمة المقلية

تحتوي الأطعمة المقلية مثل البطاطس المقلية والدجاج المقلي على كميات عالية من الدهون المشبعة والدهون المتحولة التي ترفع مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

اللحوم الحمراء الدهنية

اللحوم الحمراء مثل لحم البقر، غنية بالدهون المشبعة التي تساهم في زيادة الكوليسترول الضار، لذا يُنصح باختيار اللحوم المنزوعة الدهن أو استبدالها بالبروتينات الصحية مثل الدجاج بدون جلد أو الأسماك.

اللحوم المصنعة

المنتجات مثل النقانق، واللانشون، واللحم المقدد، غالبًا ما تكون مصنوعة من قطع دهنية وتحتوي على نسبة عالية من الصوديوم والدهون السيئة، مما يزيد من خطر ارتفاع الكوليسترول وأمراض القلب.

منتجات الألبان كاملة الدسم

الأطعمة المصنوعة من الحليب كامل الدسم مثل الزبدة، الكريمة، والأجبان الثقيلة يمكن أن تزيد من مستويات الكوليسترول السيئ إذا تم تناولها بكميات كبيرة، لذا الأفضل اختيار البدائل قليلة الدسم أو معدومة الدسم.

الحلويات والمخبوزات التجارية

الكعك، والحلويات، والمعجنات، والبسكويت المعلب غالبًا ما تحتوي على دهون متحولة وسكريات مضافة ترفع الكوليسترول الضار وتزيد من خطر تراكم الدهون في الشرايين.

